Опустевшие вагоны и безлюдные станции: в сети обсуждают фото киевского метро в первый день локдауна

В Киеве начался локдаун и дороги города буквально заполонили автомобили, а стоимость проезда на такси выросла в разы. При этом поезда киевского метро, которое продолжает работать, но перевозит пассажиров только по спецпропускам, ходят пустыми.

Об этом свидетельствуют фотографии из столичной подземки, опубликованные в Twitter-аккаунте интернет-издания "Hromadske".

Как видно на фото, перевозивший в обычные дни сотни тысяч пассажиров в день метрополитен в понедельник буквально обезлюднел.

Ранее "Телеграф" писал о том, что с понедельника большинство киевлян не смогут пользоваться услугами общественного транспорта.

Вместе с тем, городские чиновники объяснили, чем нынешняя ситуация с транспортом в Киеве отличается от той, которая была год назад.

Утром в понедельник для жителей столицы особенно острым стал вопрос перемещения по городу, чем активно пользуются службы такси. Так, в связи с повышенным спросом на их услуги, цены на перевозки по Киеву выросли в 2-3 раза.

Вместе с тем, в полиции Киева сообщили, что правоохранители патрулируют улицы города на предмет соблюдения карантинных ограничений, а также проверяют загруженность общественного транспорта и наличие у пассажиров спецпропусков.