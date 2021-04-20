США выделили на помощь Украине еще $155 миллионов: куда они пойдут

США выделили Украине еще 155 миллионов долларов (4,3 млрд гривен) помощи.
Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.
"Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данные средства будут направлены на улучшение уровня жизни украинцев:
Как сообщалось ранее, Украина уже в сентябре может получить очередной транш от Мирового валютного фонда (МВФ).