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США выделили на помощь Украине еще $155 миллионов: куда они пойдут

США выделили на помощь Украине еще $155 миллионов: куда они пойдут
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

США выделили Украине еще 155 миллионов долларов (4,3 млрд гривен) помощи.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров

"Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что данные средства будут направлены на улучшение уровня жизни украинцев: 

  • 34 миллиона долларов пойдут на нужды экономики и здравоохранения, включая восстановление Украины после пандемии;
  • 14 миллионов направят на поддержку антикоррупционных реформ;
  • 63 из них будут отправлены на противодействие российской агрессии;
  • оставшиеся 44 будут задействованы в проектах по укреплению демократии и управления. 

Как сообщалось ранее, Украина уже в сентябре может получить очередной транш от Мирового валютного фонда (МВФ).

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, США, Кабмин, USAID.
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