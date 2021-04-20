США выделили на помощь Украине еще $155 миллионов: куда они пойдут

США выделили Украине еще 155 миллионов долларов (4,3 млрд гривен) помощи.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

"Соединенные Штаты Америки через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развитие в размере 155 млн долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные средства будут направлены на улучшение уровня жизни украинцев:

34 миллиона долларов пойдут на нужды экономики и здравоохранения, включая восстановление Украины после пандемии;

14 миллионов направят на поддержку антикоррупционных реформ;

63 из них будут отправлены на противодействие российской агрессии;

оставшиеся 44 будут задействованы в проектах по укреплению демократии и управления.

Как сообщалось ранее, Украина уже в сентябре может получить очередной транш от Мирового валютного фонда (МВФ).