Скачать
Среда, 28.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
Кабмин принял окончательное решение по карантину на майские праздники
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Кабмине сделали важное заявление о новом главе НАК "Нафтогаз"
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
В Минэнергетики тронулся лёд: кто такой Герман Галущенко и какие проблемы придется решать будущему министру
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве
"Он меня оскорблял, я ему голову отрезал": в Киеве задержали подозреваемого в зверском убийстве

"Самая удобная и быстрая услуга для бизнеса без очередей и коррупции": в Минцифры анонсировали авторегистрацию ФЛП

"Самая удобная и быстрая услуга для бизнеса без очередей и коррупции": в Минцифры анонсировали авторегистрацию ФЛП
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф портал "Дія"

Правительство Украины одобрило постановление об автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на портале "Дія".

Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"Регистрация ФЛП на портале "Дія"- одна из самых популярных услуг. За время ее существования уже 120тыс. ЧП были открыты онлайн. Совсем скоро ФЛП можно будет открыть автоматически благодаря постановлению, которое приняло правительство", - говорится в сообщении.

Повышение НДС в Украине – насколько это вероятно и к чему может привести

В Минцифры рассказали, что услуга будет доступна после презентации на "Diia Summit", который состоится в мае.

Весь процесс открытия ФЛП будет проходить без участия чиновника. Заявка поступит в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ЧП.

"Это будет самая удобная и быстрая услуга для бизнеса без очередей в госорганах и без коррупции. В конечном итоге все государственные услуги должны становиться автоматическими и исключать человеческое вмешательство", - подытожили в министерстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Регистрация, ФЛП, Минцифры, автоматическая, портал Дія.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ему не нужен Крым и Донбасс": Гордон назвал цели Путина в Украине
02 Зеленский готов платить любую цену: Лавров высказался о виновниках войны на Донбассе
03 Выпивали, были скандалы: соседи рассказали о семье, зарезанной подростком в Киеве
04 "Мы долго ждали, между прочим": у Путина нашли крайних в проблемах России и США
05 "И за что тут платить 10 грн?" Водные процедуры в одесской маршрутке насмешили сеть (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В Крыму учитель истории избил ученика палкой: происшествие сняли на видео
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
В сети наглядно показали, какое вооружение использует Россия на Донбассе
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Готовим паски: три пошаговых рецепта, которые получатся у каждого
Экс-&quot;холостяк&quot; Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Экс-"холостяк" Макс Михайлюк показал фото дочери и рассекретил ее имя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь