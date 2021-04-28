"Самая удобная и быстрая услуга для бизнеса без очередей и коррупции": в Минцифры анонсировали авторегистрацию ФЛП

Правительство Украины одобрило постановление об автоматической регистрации физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на портале "Дія".

Об этом в среду, 28 апреля, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины на своей странице в соцсети Facebook.

"Регистрация ФЛП на портале "Дія"- одна из самых популярных услуг. За время ее существования уже 120тыс. ЧП были открыты онлайн. Совсем скоро ФЛП можно будет открыть автоматически благодаря постановлению, которое приняло правительство", - говорится в сообщении.

В Минцифры рассказали, что услуга будет доступна после презентации на "Diia Summit", который состоится в мае.

Весь процесс открытия ФЛП будет проходить без участия чиновника. Заявка поступит в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для проведения госрегистрации ЧП.

"Это будет самая удобная и быстрая услуга для бизнеса без очередей в госорганах и без коррупции. В конечном итоге все государственные услуги должны становиться автоматическими и исключать человеческое вмешательство", - подытожили в министерстве.