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Повышение НДС в Украине – насколько это вероятно и к чему может привести

Повышение НДС в Украине – насколько это вероятно и к чему может привести
11:00 Сегодня Телеграф

Преподаватель макроэкономики бизнес-школы "МИМ-Киев", старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар сообщил, что народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предложил повысить ставки налога на добавленную стоимость (НДС).

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ оценил для "Телеграфа" вероятность подобного повышения, а также проанализировал проблемы с НДС в Украине.

Алексей Кущ отмечает, что пока у информации о повышении НДС не было подтверждений или опровержений со стороны власти.

"Комментируя это на уровне слухов, отмечу, что всё настолько чудовищно в своей нелепости, что может быть правдой", – подчеркивает эксперт.

По словам Алексея Куща, НДС в Украине давно имеет искаженную структуру с точки зрения фискального значения для бюджета.

"Суть в том, что НДС, начисленный на товары, произведенные внутри страны, практически перестал быть одним из основных источников наполнения бюджета, – поясняет эксперт. – Бюджетообразующим является НДС, начисленный на импортные товары. Своеобразная плата, которую мы берем с импортером разных товаров – от ширпотреба до промышленной продукции за доступ на наш рынок. Вот только платят за всё в итоге не импортеры, а конечные потребители в Украине. Потому что импортер потом включает НДС в цену товара".

При этом наши экспортеры сырья (а мы уже экспортируем даже железную руду, хоть ранее делали с ее помощью металл на экспорт), получают возмещение НДС из бюджета.

"В прошлом году из собранных более 250 млрд грн внутреннего НДС 150 млрд были возвращены бизнесу. Так мы фактически дотируем экспорт сырья из страны, – говорит Алексе Кущ. – Плюс есть множество "схематозов": товарный пересорт, скрутки, экспортные карусели и тому подобное. То есть, система начисления НДС в Украине имеет уже некий антиналоговый смысл. Еще немного и мы будем возмещать экспортерам сырья НДС больше, чем собираем внутри страны".

Беда не только в коррупции, но и в деиндустриализации экономики, уверен эксперт. Мы в основном работаем на примитивный сырьевой экспорт. А товары с высокой добавленной стоимостью замещаем импортом.

"При этом постоянно возникают проблемы с ценами на те же соцтовары: гречку, подсолнечное масло, яйца. В других странах есть многоступенчатая система ставок на НДС. В Европе, к примеру, базовая ставка – 22%, а на соцтовары она пониженная. На овощи, фрукты, хлеб, крупы, сахар, подсолнечное масло такая ставка может составлять 5-7%, а то и 0%. Потому в Польше, к примеру, цены на соцтовары ниже, чем в Украине. То есть, к деформированной системе администрирования НДС добавляется еще и непродуманная конструкция налога. У нас нет льготных ставок на соцтовары, что помогло бы уменьшить цену на них. Имей мы такой механизм, легко бы снизили цены на подсолнечное масло, которое сейчас бьет рекорды, – поясняет Алексей Кущ. – По моей инсайдерской информации, Гетманцев хочет применить эту самую европейскую модель. Повысить базовую ставку до 22-24% с нынешних 20%, чтобы создать компенсатор в виде 2-4% и использовать его для понижения НДС на соцтовары и услуги. То есть, Гетманцев не сошел с ума, не решил в кризис повысить ставку на НДС, а пробует применять европейский опыт. Вот только в нынешних украинских реалиях он не сработает".

По словам эксперта, чтобы такая практика прижилась у нас, необходимо, чтобы уровень сложности украинской экономики был хотя бы такой, как в Польше. Чего и рядом нет.

"В Украине же такие налоговые новации могут привести к сокращению поступлений по внутреннему НДС, когда размер возврата данного налога бизнесу перекроет размер внутреннего сбора. Как в пословице: "Батьку, заканчиваем торговать, а то сдачу нечем давать...". В итоге – еще большая деиндустриализация и более острая зависимость о "импортного" НДС. Налоговая реформа, включая реформа НДС, должна быть более комплексной и глубокой, чем просто движение ставок вверх-вниз", – резюмирует Алексей Кущ.

Напомним, с октября 2019 года по март 2020 из-за махинаций с фиктивным НДС Украина потеряла 14 миллиардов гривен.

Главный редактор Ukraine Economic Outlook, преподаватель курса макроэкономики "Бизнес-школы МИМ-Киев" Михаил Кухар рассказал "Телеграфу" о ситуации с теневой экономикой и "проблемой Гетманцева".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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НДС, Экономика Украины, Алексей Кущ, Налоги в Украине.
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