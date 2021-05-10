Западные банкиры назвали две сферы в Украине, в которых видят самый большой потенциал

Глава представительства Европейского инвестбанка в Украине Жан-Эрик Де Загон назвал те сферы украинской экономики, в которые инвесторы готовы "вливать" инвестиции. Ими оказались пищевая и ІТ-отрасль.

Об этом он рассказал в эфире "Доброе европейское утро, Украина".

"Но я считаю, что для Украины важно заниматься не просто зерном, например - чтобы вы переходили к более сложным вещам. Думаю, это может быть органическая продукция", - пояснил он.

Стоит отметить, по словам главы представительства, в Украине есть немало перспективных секторов.

"У вас есть все: есть солнце, есть вода и есть почвы. Поэтому мне кажется, что вы можете двигаться в сторону органических, экологически чистых продуктов. Если у вас есть много средств, я бы рассмотрел это направление", - уточнил Де Загон.

Кроме того, Де Загон подчеркнул, что ІТ сфера есть "очень сильной", и инвесторам также стоит обратить на нее внимание.

Также он упомянул "зеленую экономику". Кроме "зеленого направления", он отметил поддержку банком восточных регионов Украины. Помимо этого, Де Загон не стал сбрасывать со счетов инфраструктурные проекты, энергетику и частный сектор.

Как сообщал "Телеграф", ранее экономический эксперт Александр Охрименко дал прогноз для Украины на 2021 год.