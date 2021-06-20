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Накрутка цен под видом "оптимизации": как замедление Запорожской АЭС сыграло на руку Ахметову

Накрутка цен под видом "оптимизации": как замедление Запорожской АЭС сыграло на руку Ахметову
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

14 июня в связи с балансовыми ограничениями энергосистемы был отключен от сети энергоблок №4 Запорожской АЭС.

"Телеграф" попытался разобраться в сложившейся ситуации на рынке электроэнергии Украины и о события, которые серьезно могут повлиять на жизнь украинцев.

На сайте АЭС отключение объяснили оптимизацией финансово-экономической деятельности и производственных процессов в НАЭК "Энергоатом", а также подготовкой к осенне-зимнему периоду. Чтобы как то оптимизировать систему, на Ривненской и Южно-Украинской АЭС увеличили мощность блоков. 

В сущности достаточно просто сравнить показатели выработки электроэнергии украинскими АЭС чтобы увидеть, что ее производство упало.

Так, если 11 июня 11 энергоблоков произвели 219,88 млн кВт/ч электроэнергии, то уже 13 июня этот показатель упал до 199,88 млн кВт/ч. А 17 июня снова вырос до 208,02 млн кВт/ч.

Падение выработки наиболее дешевой атомной электроэнергии государственным предприятием было замечено на энергорынке, отреагировавшем ростом цены.

Так, если 12 июня ценовой индекс BASE в Объединенной энергетической системе Украины составлял 1223,57 грн. за 1 МВт/ч, то к 18 июня цена подскочила до 1449,15 грн. за 1 МВт/ч.

Всего неделю назад "Энергоатом" жаловался на низкую цену на электроэнергию и потому заглушил работу одного из энергоблоков, снизив среднесуточную выработку электроэнергии примерно на 5%. После чего рост цен на электроэнергию вырос на 15%.

В итоге, можно предположить, что в роли основного выгодополучателя от подобной ситуации на АЭС может быть крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине – холдинг "ДТЭК", которым управляет Ринат Ахметов.

Более детально о тонкостях энергетической системы Украины читайте в нашем материале: "Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше"

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Электроэнергия, Запорожская АЭС, Ринат Ахметов.
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