Ахметов против государства: пока олигарх зарабатывает, "Энергоатом" - в проигрыше

13 июня случилось событие, которое большинство украинцев пропустили и узнать смогли лишь 14 июня, правда для многих новость о случившемся не значило по сути ничего. Действительно, сообщение об остановке энергоблока №4 Запорожской АЭС более интересно скорее специалистам, чем обычному украинцу.

А между тем оно серьезно отразилось на рынке электроэнергии Украины, а такие события в умелых руках способны серьезно повлиять на жизнь украинцев и конвертироваться в деньги.

Нет дешевой атомной энергии – жди роста цен

14 июня сайт Запорожской АЭС сообщил об остановке днем ранее энергоблока №4, который был разгружен, отключен от сети и выведен в резерв.

"Это нужно для оптимизации финансово-экономической деятельности и производственных процессов в НАЭК "Энергоатом" в условиях значительного падения цен на рынке электроэнергии и сокращения спроса. Плановая остановка блока в это время даст возможность оптимизировать график планово-предупредительных ремонтов и лучше подготовиться к осенне-зимнему периоду. В то же время с блоков Ривненской и Южно-Украинской АЭС были сняты балансовые ограничения, их мощность увеличена", - так объяснили остановку энергоблока и поспешили успокоить, что рынок не почувствует на себе последствия.

На деле же достаточно сравнить показатели выработки электроэнергии украинскими АЭС чтобы увидеть, что ее производство упало. Так, если 11 июня 11 энергоблоков произвели 219,88 млн кВт/ч электроэнергии, то уже 13 июня эта цифра упала до 199,88 млн кВт/ч. Правда впоследствии выработка была увеличена до 208,02 млн кВт/ч по итогам 17 июня.

Падение выработки наиболее дешевой атомной электроэнергии государственным предприятием было замечено на энергорынке, отреагировавшем ростом цены. Так, если 12 июня ценовой индекс BASE в Объединенной энергетической системе Украины составлял 1223,57 грн. за 1 МВт/ч, то к 18 июня цена подскочила до 1449,15 грн. за 1 МВт/ч.

Всего неделю назад "Энергоатом" сетовал на низкую цену на электроэнергию и потому заглушил работу одного из энергоблоков, снизив среднесуточную выработку электроэнергии примерно на 5%. Итогом этого стал 15%-й рост цен на электроэнергию.

Подобная ситуация наблюдается в отечественной энергетике не первый раз. Так, весной 2020 года Государственное бюро расследований Украины сообщило о начале досудебного следствия по факту возможных неправомерных действий должностных лиц Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Должностные лица Министерства утвердили обновленный прогнозный баланс электроэнергии объединенной энергетической системы Украины на 2020 год. Им предусмотрен вывод предприятия государственного сектора экономики атомной отрасли в резерв, и работа на пониженной мощности энергоблоков. Зато увеличен объем закупки электроэнергии у частных компаний", - так звучала фабула дела по версии ГБР.

В Бюро посчитали, что тем самым произошло снижение производства атомной отрасли на 8,6%, что чревато остановкой энергоблоков АЭС, убытками госбюджету и банкротством "Энергоатома".

Впрочем, с тех пор особых сведений о том, как происходит следствие, не поступает.

На проблемах энергорынка зарабатывает Ахметов?

Как писал "Телеграф", в роли основного выгодополучателя от подобной остановки АЭС может быть крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине – холдинг "ДТЭК" самого богатого украинца Рината Ахметова.

Минувший 2020-й год был достаточно непростым для энергетического рынка олигарха. Здесь и борьба с импортом электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации, что закончилось победой с их запретом НКРЭКУ 26 мая. Также противостояние с главой энергетического комитета Верховной Рады Андреем Герусом в котором стороны обменялись обвинениями. В числе соперников ДТЭКа оказалось даже СБУ, увидевшее в состоянии Запорожской ТЭС компании угрозу энергосистеме Украины.

Интересна эпопея с угольным объединением "Добропольеуголь", которое было взято в аренду ДТЭК на 49 лет еще в 2005 году и досрочно возвращено государству в январе. Специализирующееся на добыче энергетического угля предприятие оказалось в сложной экономической ситуации: из-за снижения энергопотребления и роста импорта энергии из РФ и Беларуси в апреле-июле 2020 года все 5 шахт "Добропольеуголь" простаивали – их уголь оказался никому не нужен. Спасти ситуацию тогда удалось благодаря закупке угля для государственного "Центрэнерго". Последнему ДТЭК и рекомендовал передать "Добропольеуголь" для создания государственного энергетического холдинга.

Вместо "Добропольеуголь" олигарх купил в марте "Покровскую угольную группу" - крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине, что пришлось очень кстати на фоне сырьевого бума на мировых рынках с ростом цен на железную руду, кокс и металлы.

Также ДТЭК продолжает наращивать производственные мощности по "зеленой энергетике", 25% производства которой также контролирует предприятие. На очереди строительство второй очереди Тилигульской ВЭС, которую планируется ввести в эксплуатацию осенью 2022 года.

Вместе с ростом цен на электроэнергию, снижением ее производства государственным "Энергоатомом" и запретом импорта электроэнергии из РФ и Беларуси для Рината Ахметова, контролирующего производство примерно четверть украинской электроэнергии, наступают весьма выгодные времена.

ДТЭК: монополия по вине государства и особенностей отечественной энергосети

Как пояснил "Телеграфу" директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, украинская энергетическая система имеет ряд особенностей, которые весьма умело использует частный бизнес в лице того же Рината Ахметова.

"Прежде всего, в течение суток периоды потребления и выработки электроэнергии часто не совпадают. Так, среднесуточный объем потребления энергии в Украине примерно 15 ГВт, днем, когда "зеленая энергетика" производит за счет энергии солнца и ветра 3,2 ГВт, все хорошо. Но в 21:00 наступает пик потребления электроэнергии, а в это время "зеленая энергетика" производит всего 0,5 ГВт. Необходимо искать дополнительную энергию для поддержания баланса в сети и тут на помощь приходят тепловые электростанции и частично, гидроэлектростанции, производство на которых не зависит от времени суток", - говорит о стратегически выгодной позиции ДТЭКа, контролирующего порядка 70% отечественной тепловой электрической генерации, эксперт.

Вместе с тем в дневное время, когда производство электроэнергии на максимуме, наблюдается ее избыток и тогда цены на рынке падают, что и побуждает тот же "Энергоатом" выводить из работы энергоблоки, чтобы не создавать "лишней энергии".





По словам собеседника "Телеграфа", проблема баланса в отечественной энергетической сети стоит очень остро и ее помогали решать в том числе электроэнергия из РФ и Беларуси, что продолжается и теперь, правда в меньших объемах чем прежде – примерно 200 МВт/ч.

"Не стоит считать, что у нас избыток электроэнергии – на деле к 2023 году Украине понадобится дополнительно 2 ГВт аккумулирующих и 2 ГВт высокоманевренных мощностей по производству электроэнергии для успешной интеграции в энергосистему ЕС. И возводить эти мощности нужно уже сейчас", - заключает Геннадий Рябцев.

ДТЭК вкладывается в хранение энергии – его будущее монополиста обеспечено?

Надо сказать, что в ДТЭК прекрасно понимают собственную выгоду в оказании услуг по балансированию в энергосистеме Украины и продаже недостающих объемов электроэнергии. Так, 30 мая компания запустила первую в Украине промышленную литий-ионную систему накопления энергии (СНЭ) мощностью 1 МВт и емкостью 2.25 МВт⋅ч. Батарея установлена в городе Энергодар, на площадке Запорожской ТЭС и предназначена для накопления, хранения и отдачи электроэнергии в сеть, а также для оказания услуг по обеспечению надежности энергосистемы Украины.

"Современная энергетическая отрасль должна стать движущей силой для роста экономики Украины и благосостояния каждого украинца. Запуск первой промышленной системы накопления энергии – наш вклад в будущее энергетики страны. Этим проектом ДТЭК открывает в Украине новый рынок – рынок систем накопления энергии. Именно накопители энергии являются ключом к энергетической безопасности нашей страны, а также новой точкой роста для украинской энергетики", – процитировала пресс-служба слова самого собственника ДТЭК Рината Ахметова.

Как гласит справка компании, системы накопления электроэнергии являются одним из самых быстрорастущих секторов электроэнергетики - за 10 лет сектор вырос в 48 раз, среднегодовые темпы роста составили 47%. По прогнозам к 2040 году суммарная мощность накопителей превысит 1 ТВт.

"Одной из причин повышения интереса к СНЭ стал стремительный рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ), который вызвал две проблемы. Первая: пик выработки у ВИЭ не совпадает с пиком потребления, соответственно, в определенные периоды появляется избыток генерируемой мощности. СНЭ позволяют устранять суточный дисбаланс между выработкой ВИЭ и спросом на электроэнергию и, тем самым, продолжать увеличивать долю ВИЭ в балансе энергосистемы. Вторая: резкие рост и падение мощности (в частности, ветровых электростанций) приводят к ухудшению качества электроэнергии, мгновенным изменениям частоты и напряжения, а также формируют потребность в "быстром" резерве мощности, - объясняют в компании ДТЭК инвестиции в системы накопления энергии.