Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию

Мининфраструктуры Украины намерено передать частным инвесторам шесть автомобильных дорог.

Об этом сообщает "Сегодня".

По его информации речь идет о дорогах:

Харьков – Днепр – Запорожье;

трассе из Борисполя в Полтаву;

Херсон – Николаев;

Киев - Житомир - Ровно;

Ягодин – Ковель – Луцк;

Днепр – Кривой Рог – Николаев.

Именно эти дороги соединяют Украину с другими странами. По задумке Мининфраструктуры, инвесторам передадут участок дороги, а те должны будут проложить трассу за свой счет, взамен получив возможность контролировать всю инфраструктуру в пределах своего участка.

Издание отмечает, что плата за пользование такими дорогами составит 77 гривен за 100 км.

Впрочем, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко указал на подводные камни этой затеи.

"Смотрите, вот очередная монополька на пустом месте. Какие-то инвесторы садятся на загруженные трассы, которые отремонтированы за счет государства и начинают зарабатывать бабло путем установления шлагбаумов. В результате, поездка в Луцк из Киева по Житомирке дорожает на 250 гривен. В обе стороны на 500", - написал он.

По его убеждению, платное пользование дорогами является "кормушкой для приближенных", поскольку эти будут восстановлены в рамках "Большого строительства".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что власти Украины готовят серьезный удар по неплательщикам налогов. В частности, им могут запретить выезд за границу.