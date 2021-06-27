Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию

Мининфраструктуры Украины намерено передать частным инвесторам шесть автомобильных дорог.
Об этом сообщает "Сегодня".
По его информации речь идет о дорогах:
Именно эти дороги соединяют Украину с другими странами. По задумке Мининфраструктуры, инвесторам передадут участок дороги, а те должны будут проложить трассу за свой счет, взамен получив возможность контролировать всю инфраструктуру в пределах своего участка.
Издание отмечает, что плата за пользование такими дорогами составит 77 гривен за 100 км.
Впрочем, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко указал на подводные камни этой затеи.
"Смотрите, вот очередная монополька на пустом месте. Какие-то инвесторы садятся на загруженные трассы, которые отремонтированы за счет государства и начинают зарабатывать бабло путем установления шлагбаумов. В результате, поездка в Луцк из Киева по Житомирке дорожает на 250 гривен. В обе стороны на 500", - написал он.
По его убеждению, платное пользование дорогами является "кормушкой для приближенных", поскольку эти будут восстановлены в рамках "Большого строительства".
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что власти Украины готовят серьезный удар по неплательщикам налогов. В частности, им могут запретить выезд за границу.