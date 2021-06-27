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Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию

Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
Обновлено 22:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Мининфраструктуры Украины намерено передать частным инвесторам шесть автомобильных дорог. 

Об этом сообщает "Сегодня". 

По его информации речь идет о дорогах:

  • Харьков – Днепр – Запорожье;
  • трассе из Борисполя в Полтаву;
  • Херсон – Николаев;
  • Киев - Житомир - Ровно;
  • Ягодин – Ковель – Луцк;
  • Днепр – Кривой Рог – Николаев. 

Именно эти дороги соединяют Украину с другими странами. По задумке Мининфраструктуры, инвесторам передадут участок дороги, а те должны будут проложить трассу за свой счет, взамен получив возможность контролировать всю инфраструктуру в пределах своего участка. 

Издание отмечает, что плата за пользование такими дорогами составит 77 гривен за 100 км. 

Впрочем, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко указал на подводные камни этой затеи. 

"Смотрите, вот очередная монополька на пустом месте. Какие-то инвесторы садятся на загруженные трассы, которые отремонтированы за счет государства и начинают зарабатывать бабло путем установления шлагбаумов. В результате, поездка в Луцк из Киева по Житомирке дорожает на 250 гривен. В обе стороны на 500", - написал он. 

По его убеждению, платное пользование дорогами является "кормушкой для приближенных", поскольку эти будут восстановлены в рамках "Большого строительства". 

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что власти Украины готовят серьезный удар по неплательщикам налогов. В частности, им могут запретить выезд за границу

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,323

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Дороги, Мининфраструктуры, Юрий Романенко.
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