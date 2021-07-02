Россия расширила список запрещенных для ввоза из Украины товаров: в перечне - мороженое и сахар

Россия вводит дополнительные запреты на ввоз продукции украинского производства.
Об этом пишет Интерфакс.
Правительство РФ внесло изменения в постановление от 29 декабря 2018 года, тем самым, в придачу к существующим запретам, ввело ограничение на поставки:
Изначально приказ запрещал ввоз из Украины пшеницы, меслина, солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла. Помимо того был запрещен ввоз экстрактов из мяса, рыбы и других морепродуктов, готовой и консервированной рыбы и икры осетровых. Были запрещены для ввоза консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, а также фруктовые и овощные соки.
Россия также запретила ввоз украинского шоколада и других кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и алкоголя.
Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь якобы "поступает огромное количество оружия".