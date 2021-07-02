Россия расширила список запрещенных для ввоза из Украины товаров: в перечне - мороженое и сахар

Россия вводит дополнительные запреты на ввоз продукции украинского производства.

Об этом пишет Интерфакс.

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 29 декабря 2018 года, тем самым, в придачу к существующим запретам, ввело ограничение на поставки:

мороженого и пищевого льда;

минеральной воды и газированных напитков;

готовых супов и бульонов;

ячменя;

пальмового масла;

мясных продуктов и субпродуктов, а также ракообразных;

необезжиренной какао-пасты;

макаронных изделий;

попкорна, и продуктов необжаренных хлопьев из зерна;

томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов;

жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту;

некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары.

Изначально приказ запрещал ввоз из Украины пшеницы, меслина, солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла. Помимо того был запрещен ввоз экстрактов из мяса, рыбы и других морепродуктов, готовой и консервированной рыбы и икры осетровых. Были запрещены для ввоза консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, а также фруктовые и овощные соки.

Россия также запретила ввоз украинского шоколада и других кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и алкоголя.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь якобы "поступает огромное количество оружия".