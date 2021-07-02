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Россия расширила список запрещенных для ввоза из Украины товаров: в перечне - мороженое и сахар

Россия расширила список запрещенных для ввоза из Украины товаров: в перечне - мороженое и сахар
Обновлено 21:26 Сегодня Телеграф

Россия вводит дополнительные запреты на ввоз продукции украинского производства. 

Об этом пишет Интерфакс

Правительство РФ внесло изменения в постановление от 29 декабря 2018 года, тем самым, в придачу к существующим запретам, ввело ограничение на поставки:

  • мороженого и пищевого льда;
  • минеральной воды и газированных напитков;
  • готовых супов и бульонов;
  • ячменя;
  • пальмового масла;
  • мясных продуктов и субпродуктов, а также ракообразных;
  • необезжиренной какао-пасты;
  • макаронных изделий;
  • попкорна, и продуктов необжаренных хлопьев из зерна;
  • томатного кетчупа и других томатных соусов, майонеза, продуктов для приготовления соусов;
  • жмыхов и продуктов, используемых на корм скоту;
  • некоторых видов лесоматериалов и упаковочной тары. 

Изначально приказ запрещал ввоз из Украины пшеницы, меслина, солодового пива, подсолнечного, сафлорового, хлопкового масла. Помимо того был запрещен ввоз экстрактов из мяса, рыбы и других морепродуктов, готовой и консервированной рыбы и икры осетровых. Были запрещены для ввоза консервированные овощи, фрукты, орехи, джемы, фруктовое желе, мармелады, фруктовое или ореховое пюре, а также фруктовые и овощные соки.

Россия также запретила ввоз украинского шоколада и других кондитерских изделий, хлебобулочных изделий и алкоголя. 

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с Украиной из-за того, что из нашей страны в Беларусь якобы "поступает огромное количество оружия". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Экспорт, Россия, Импорт.
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