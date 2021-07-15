Принята бюджетная декларация Украины на три года: какой обещают курс и зарплаты (инфографика)

Верховная Рада Украины 15 июля поддержала бюджетную декларацию на 2022-2024 года. За принятие постановления проголосовали 269 народных депутатов.

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что в основу документа заложили макропоказатели на 2022-2024 годы, одобренные правительством:

"Предполагается рост ВВП до 2024 года на уровне 5%. Дефицит бюджета снизится до 2,7%. Цели государственной политики согласованы с финансовым ресурсом", - написал министр в Facebook.

"Телеграф" подготовил инфографику, которая поможет понять, что планирует бюджетная декларация.

Ожидается рост среднемесячной зарплаты к 2024 году - более 19 тысяч гривен. Бюджетная декларация в Украине принимается впервые. Этот документ - основа для составления проекта государственного бюджета и прогнозов местных бюджетов.

Верховная рада также одобрила рекомендации Совета по бюджетной политике.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров.