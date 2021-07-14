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Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров

Кабмин установил ежемесячные доплаты 400 тысячам военных пенсионеров
15:41 Сегодня Телеграф КМУ

Правительство поддержало установление ежемесячных пенсионных доплат для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Всего решение коснется почти 400 тысяч человек. 

Об этом сообщает сайт Кабинета Министров. 

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за несовершенства законодательства с 2018 года пенсия многих военных не индексировалась, что создало дисбаланс по пенсионному обеспечению.  

Минимальная пенсионная выплата будет установлена в размере 3854 гривен. Также, запланировано повышение выплат для  участников боевых действий, утративших трудоспособность.

Шмыгаль поручил подать постановление со всеми расчетами на рассмотрение Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Также приняли решение про создание "Украинского ветеранского фонда", который будет заниматься разработкой и внедрением современных проектов, направленных на поддержку ветеранов и их семей.

Напомним, в среду, 14 июля под стены Верховной Рады вышли ветераны МВД, которые требовали пересчитать им пенсии. 

Пенсионеры  попытались силой прорваться в здание парламента, но им помешали кордоны действующих силовиков - фото с места событий.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Киев, Кабинет Министров Украины, Выплаты, Пенсия, пенсионеры МВД.
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