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Под стены Рады вышли ветераны МВД: чего требуют бывшие силовики (фото, видео)

Под стены Рады вышли ветераны МВД: чего требуют бывшие силовики (фото, видео)
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф

В среду, 14 июля, в Киеве проходит митинг ветеранов МВД, которые требуют пересчитать им пенсии.

О всеукраинской акции протеста с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

С самого утра под стенами ВРУ несколько тысяч ветеранов МВД, которые приехали на автобусах из разных городов Украины, требуют пересчитать их пенсии. Один мужчина в доказательство плачевного финансового состояния демонстрирует действующим полицейским вставную челюсть.

"Стоим за издевательства над нами! Мы так радуемся, и хотим, чтобы это продолжалось бесконечно", - с сарказмом говорит один из отставников, после чего все же доступно объясняет всю глубину сложившейся проблемы.

Дескать, на сегодня в Украине нет закона, который предусматривает пересчет пенсий ветеранам МВД. Поэтому экс-силовики просят, чтобы их услышали. 

Помимо Рады, активисты планируют пикетировать Кабмин и Офис президента. На момент выхода новости акция, которая носит мирный характер, продолжается.



Напомним, в 2021 году в Украине планируют увеличить прибавки к пенсиям и также спецвыплаты для некоторых пенсионеров.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Пикет, Пенсионеры, Пенсии, Рада, Полицейские, Ветераны МВД, Всеукраинский протест.
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