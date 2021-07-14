Ветераны МВД попытались прорваться в Раду: фото и видео столкновений

Пенсионеры Министерства внутренних дел Украины, собравшиеся 14 июля на мирный митинг под стенами Верховной Рады, попытались силой прорваться в здание парламента, но им помешали кордоны действующих силовиков.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Телеграфа".

Изначально митингующие, которые выступают за индексацию пенсий, разговаривали с коллегами и призывали их "не ссориться". Однако спустя час они таки прорвали кордон правоохранителей под Радой и, выкрикивая "Ганьба!", стянулись ко входу в здание парламента. Попасть внутрь на момент выхода новости им пока не удалось.

Кроме того, несколько сотен экс-правоохранителей перекрыли улицу Грушевского и не хотят отступать, пока их не услышат.

Напомним, с самого утра под стенами ВРУ несколько тысяч ветеранов МВД, которые приехали на автобусах из разных городов Украины, требуют пересчитать их пенсии. Один мужчина в доказательство плачевного финансового состояния демонстрирует действующим полицейским вставную челюсть, другой - с иронией рассказывает, что государство над ними издевается.