Несмотря на протесты - Рада приняла законопроект про "Дия.City"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона про стимулирование развития цифровой экономики в Украине. Проголосовали "За" 262 депутата.
Информация размещена на официальном веб-портале ВРУ.
Принятый законопроект касается введения "Дия. City".
"Дия. City" - проект для IT-индустрии, своего рода - особая экономическая зона, со специальной схемой налогов и трудоустройства. Также в ней есть привилегии для компаний резидентов.
Законопроект, который поддержала ВР включает в себя ряд мер, по стимулированию развития IT сферы. Среди них:
Присоединиться к "Дия. City", то есть стать резидентом могут стартапы, аутсорсинговые компании, компании разработчики технологий и продуктовые IT-компании.
Одним из достоинств "Дия. City" называют налогообложение:
При этом IT-компании вносили правки в первую редакцию. Но все равно, многие не рады таким изменениям, 15 июля под зданием ВР прошел митинг. "Дия. City" назвали IT-колхозом.
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