Несмотря на протесты - Рада приняла законопроект про "Дия.City"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона про стимулирование развития цифровой экономики в Украине. Проголосовали "За" 262 депутата.

Информация размещена на официальном веб-портале ВРУ.

Принятый законопроект касается введения "Дия. City".

"Дия. City" - проект для IT-индустрии, своего рода - особая экономическая зона, со специальной схемой налогов и трудоустройства. Также в ней есть привилегии для компаний резидентов.

Законопроект, который поддержала ВР включает в себя ряд мер, по стимулированию развития IT сферы. Среди них:

специальный режим налогообложения резидентов "Дия. City"

особая форма найма резидентами "Дия. City" физических лиц (в законе - "гиг-контракт"), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений

регулирование договоров о неразглашении, не переманивании и не конкуренции

необходимость предварительного согласования уголовно-процессуальных действий по резидентам "Дия. City" и их руководству с прокурором не ниже уровня прокурора области

возможность возложить функции директора компании на другое юридическое лицо

признание предложения заключить договор, опубликованный в сети Интернет, офертой, а клику - акцептом, независимо от наличия аналогов собственноручной подписи

Присоединиться к "Дия. City", то есть стать резидентом могут стартапы, аутсорсинговые компании, компании разработчики технологий и продуктовые IT-компании. Одним из достоинств "Дия. City" называют налогообложение: Налог на доход физических лиц – 5%

минимальная ставка ЕСВ для сотрудников компаний-резидентов (22% от минимальной зарплаты)

военный сбор – 1,5%

возможность выбирать, корпоративный налог платить - налог на прибыль – 18% или налог на выведенный капитал – 9%.

При этом IT-компании вносили правки в первую редакцию. Но все равно, многие не рады таким изменениям, 15 июля под зданием ВР прошел митинг. "Дия. City" назвали IT-колхозом.

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