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Несмотря на протесты - Рада приняла законопроект про "Дия.City"

Несмотря на протесты - Рада приняла законопроект про "Дия.City"
15:57 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона про стимулирование развития цифровой экономики в Украине. Проголосовали "За" 262 депутата.

Информация размещена на официальном веб-портале ВРУ.

Принятый законопроект касается введения "Дия. City".

"Дия. City" - проект для IT-индустрии, своего рода - особая экономическая зона, со специальной схемой налогов и трудоустройства. Также в ней есть привилегии для компаний резидентов.

Законопроект, который поддержала ВР включает в себя ряд мер, по стимулированию развития IT сферы. Среди них:

  • специальный режим налогообложения резидентов "Дия. City"
  • особая форма найма резидентами  "Дия. City" физических лиц (в законе - "гиг-контракт"), объединяющая социальные гарантии работников и гибкость гражданско-правовых отношений
  • регулирование договоров о неразглашении, не переманивании и не конкуренции 
  • необходимость предварительного согласования уголовно-процессуальных действий по резидентам  "Дия. City" и их руководству с прокурором не ниже уровня прокурора области
  • возможность возложить функции директора компании на другое юридическое лицо
  •  признание предложения заключить договор, опубликованный в сети Интернет, офертой, а клику - акцептом, независимо от наличия аналогов собственноручной подписи

Присоединиться к "Дия. City", то есть стать резидентом могут стартапы, аутсорсинговые компании, компании разработчики технологий и продуктовые IT-компании.

Одним из достоинств "Дия.  City" называют налогообложение:

  • Налог на доход физических лиц – 5%
  • минимальная ставка ЕСВ для сотрудников компаний-резидентов (22% от минимальной зарплаты)
  • военный сбор – 1,5%
  • возможность выбирать, корпоративный налог платить -  налог на прибыль – 18% или налог на выведенный капитал – 9%.

При этом IT-компании вносили правки в первую редакцию. Но все равно, многие не рады таким изменениям, 15 июля под зданием ВР прошел митинг.  "Дия. City" назвали  IT-колхозом.

колхоз IT-компании

Ранее "Телеграф" сообщал, что айтишники и менеджеры попали в перечень наиболее востребованных профессий. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Верховная Рада, Налоги, IT, Дия.City.
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