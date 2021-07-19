В Украине стремительно растет число должников: кто попадает в ЕРД и чем это грозит

745 740 новых долгов зафиксировали в Едином реестре должников Украины за полгода 2021.

Об этом сообщает Опендатамедіа.

Лидерами среди типов долгов стали задолженности перед банками и финучреждениями, взыскание средств в пользу государства и неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Наиболее быстрорастущими "популярными" категориями долгов стали:

Долги физических лиц по кредитам, а также перед организациями и компаниями. Увеличение этой категории за полгода - на почти четверть - 20,4 % или примерно 244 тысячи новых обязательств.

Долги по оплате коммуналки. 73 тысячи новых долгов в этой категории зарегистрировали за полугодие. Это на 21,9% больше чем до этого.

Долги по делам об админнарушениях. В этой категории добавилось 158 тысяч задолженностей - общее количество за полгода выросло 19,6%.

Если вы попали в Единый реестр должников это угрожает определенными санкциями:

запрет на выезд из страны

блокировка денег на счетах в банках

запрет открывать новые счета

запрет на продажу и покупку авто и недвижимости

взыскание задолженности по всем официальным доходам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что невыплаченные долги будут влиять на получение субсидии.