Аномальная жара грозит украинцам большими счетами за коммуналку: что известно

В связи с аномально жаркой погодой украинцы стали потреблять больше электричества, вследствие чего придется больше платить за коммунальные услуги.

Об этом 20 июля информирует НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что в течение прошлой недели среднее потребление электроэнергии в сутки выросло почти на 6% до 398,6 млн кВт∙ч (в выходные этот показатель несколько ниже). Причиной этого называют жаркие погодные условия. Так, за неделю среднесуточная температура воздуха выросла на два градуса.

Если же сравнивать с прошлым годом, то потребление выросло более чем на 12% (на 10,7% в выходные).

В то же время, увеличилась и выработка электричества солнечными электростанциями - на прошлой неделе с них получили в среднем на 5% больше энергии, чем за неделю до этого. Выработка же электричества ветровыми электростанциями упала на четверть.

Ранее сообщалось о том, что с 2021 года в Украине повысятся тарифы на электричество. Аналитики рынка энергопотребления говорят, что подорожание будет незначительным, но оно будет.