В ЕС с херсонскими арбузами - Минэкономики хочет зарегистрировать уникальные украинские продукты

Министерство экономики Украины хочет внести в список продуктов с географическим значением Европейского Союза новые наименования. Для этого они проходят ряд процедур, среди которых точное определение спецификаций.
Об этом сообщает сайт Минэкономики.
Замминистра экономики Ирина Новикова рассказала, что в Украине есть много уникальных продуктов, со своей нишей на рынке:
"Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" и "Мелітопольська черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", — отметила Новикова.
На защиту географического указание претендуют:
В ЕС продукты с географическим происхождением считаются национальным достоянием.
После утверждения спецификаций продуктов в Украине их должны будут зарегистрировать на национальном уровне.
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