В ЕС с херсонскими арбузами - Минэкономики хочет зарегистрировать уникальные украинские продукты

Министерство экономики Украины хочет внести в список продуктов с географическим значением Европейского Союза новые наименования. Для этого они проходят ряд процедур, среди которых точное определение спецификаций.

Об этом сообщает сайт Минэкономики.

Замминистра экономики Ирина Новикова рассказала, что в Украине есть много уникальных продуктов, со своей нишей на рынке:

"Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" и "Мелітопольська черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", — отметила Новикова.

На защиту географического указание претендуют:

"Долина Фурмушика" - для вина, сделанного из винограда выращенного в одноименном районе Одесской области

"Херсонский арбуз"

"Придунайская Бессарабия" - для вина сделанного из определенных сортов винограда на 85% из этого региона

"Ялпуг" - для вина из окрестностей озера Ялпуг в Одесской области

"Мед Закарпатья/ Закарпатский мед" - для трех видов меда (весеннего, летнего и осеннего) из этого региона

"Мясо баранины Фрумушика / Баранина Фрумушика" - для мяса овец, которые выпасаются в Тартуринской степи

"Закарпатье/ Закарпатское вино" - для напитка, сделанного в регионе

"Аша-Абаг" - для вина из винограда на 85% выращенного в окрестностях Шабо.

В ЕС продукты с географическим происхождением считаются национальным достоянием.

После утверждения спецификаций продуктов в Украине их должны будут зарегистрировать на национальном уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России запретили иностранным производителям игристого вина использовать термин "шампанское" - даже тем, которые производятся в знаменитом винодельческом регионе Франции, откуда это название происходит.