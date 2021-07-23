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В ЕС с херсонскими арбузами - Минэкономики хочет зарегистрировать уникальные украинские продукты

В ЕС с херсонскими арбузами - Минэкономики хочет зарегистрировать уникальные украинские продукты
13:27 Сегодня Телеграф Арбузы

Министерство экономики Украины хочет внести в список продуктов с географическим значением Европейского Союза новые наименования.  Для этого они проходят ряд процедур, среди которых точное определение спецификаций. 

Об этом сообщает сайт Минэкономики. 

Замминистра экономики Ирина Новикова рассказала, что в Украине есть много уникальных продуктов, со своей нишей на рынке:

"Мы уже направили для включения в европейский реестр географических указаний документы о таких аутентичных украинских товарах, как "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" и "Мелітопольська черешня". Сейчас мы рассматриваем еще ряд таких товаров, подлежащих правовой охране", — отметила Новикова. 

На защиту географического указание претендуют:

  • "Долина Фурмушика" - для вина, сделанного из винограда выращенного в одноименном районе Одесской области
  • "Херсонский арбуз"
  • "Придунайская Бессарабия" - для вина сделанного из определенных сортов винограда на 85% из этого региона
  • "Ялпуг" - для вина из окрестностей озера Ялпуг в Одесской области
  • "Мед Закарпатья/ Закарпатский мед" - для трех видов меда (весеннего, летнего и осеннего) из этого региона
  • "Мясо баранины Фрумушика / Баранина Фрумушика" - для мяса овец, которые выпасаются в Тартуринской степи
  • "Закарпатье/ Закарпатское вино" - для напитка, сделанного в регионе
  • "Аша-Абаг" - для вина из винограда на 85% выращенного в окрестностях Шабо.

В ЕС продукты с географическим происхождением считаются национальным достоянием.

После утверждения спецификаций продуктов в Украине их должны будут зарегистрировать на национальном уровне. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в России запретили иностранным производителям игристого вина использовать термин "шампанское" - даже тем, которые производятся в знаменитом винодельческом регионе Франции, откуда это название происходит. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

ЕС, Вино, Арбузы, Мед, Продукты, Министерство экономики, Географическое указание.
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