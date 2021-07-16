Россия присвоила себе шампанское: что планируют делать европейские виноделы

В пятницу президент России подписал закон, запрещающий иностранным производителям игристого вина использовать термин "шампанское" - даже тем, которые производятся в знаменитом винодельческом регионе Франции, откуда это название происходит. Термин можно будет использовать только в отношении игристых вин российского происхождения.

Недавняя статья на сайте “Politico” рассказывает о ситуации с новым российским законом. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Во Франции этот шаг был расценен как серьезное оскорбление, ведь там действуют строгие правила для защиты имени и репутации своего любимого игристого вина. В понедельник основная группа производителей шампанского призвала всех производителей прекратить экспорт в Россию "до дальнейшего уведомления".

"Жители Шампани призывают французскую и европейскую дипломатию попытаться изменить этот неприемлемый закон", - говорится в заявлении сопрезидентов Комитета по шампанскому, Максима Тубара и Жан-Мари Барильера.

"Запрет жителям Шампани использовать название Шампанское - это скандально; это наше общее наследие и достояние".

Французская транснациональная компания "LVMH Moët Hennessy", в которую входят такие бренды, как "Veuve Clicquot" и "Dom Pérignon", сообщила изданию "POLITICO", что они временно приостановят поставки в Россию, "чтобы иметь возможность оценить последствия этого нового закона".

Французские СМИ предположили, что этот шаг Москвы может быть частью ее усилий по возрождению шампанского производства игристого вина на его прародине советских времен в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Подобные меры пошли на пользу отечественных производителей. Ранее Москва запретила импорт европейских сыров и других продуктов в ответ на санкции Запада, введенные в связи с конфликтом в Украине, что в конечном итоге дало серьезный толчок для собственных производителей сыра в России.

В понедельник стоимость акций российского производителя игристых вин Абрау-Дюрсо выросла на 7,7 %.

Действия Москвы, затрагивающие один из наиболее ценных секторов Европы, происходят во время эскалации напряжения в отношениях между ЕС и Россией. Причиной этого может быть то, что Европейский Совет отклонил предложение Франции и Германии о встрече на высшем уровне с Путиным и вместо этого ввел строгие условия для любого потепления дипломатических отношений.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, что индустрия игристого вина - "сложная отрасль экономики, это не место, где живут быстрые деньги", намекая на желание России защитить своих отечественных производителей вина. "Закон принят, его нужно исполнять".

Жан-Мари Барильер, сопрезидент Комитета по шампанскому, сказал, что он "очень удивлен, что Россия может принять такое решение", и от имени комитета призвал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана принять участие в решении возникшей проблемы.

Посольство Франции в Москве отказалось от комментариев, но младший министр торговли страны Франк Ристер написал в Твиттере, что Париж "внимательно следит" за последствиями российского закона.

"Не сомневайтесь: мы обязательно поддержим наших производителей и французское превосходное качество. Да здравствует французское шампанское!" написал Ристер.

Французское шампанское также охвачено перспективной системой географических указаний ЕС, которая направлена на защиту названий деликатесов, продаваемых за рубежом. По оценкам Александра Ставстева, главного редактора российского отраслевого информационного центра "Wine Retail Information Center" закон может повлечь за собой изменение этикеток около 20 тыс винных брендов.

Представитель Европейской комиссии сообщил журналистам в понедельник, что исполнительная власть ЕС "сделает все необходимое, чтобы выразить наше несогласие и озабоченность" по поводу российского законодательства.

"Мы сделаем все необходимое для защиты наших прав и предпримем необходимые шаги", - добавил пресс-секретарь, но не стал называть конкретные шаги, которые Брюссель может предпринять.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое условие было названо для того, чтобы Россия пошла на уступки в "нормандском формате".