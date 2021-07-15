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Британия запрещает продажу дизельных и бензиновых грузовиков с 2040 года: что придет им на замену?

Британия запрещает продажу дизельных и бензиновых грузовиков с 2040 года: что придет им на замену?
Обновлено 09:42 Сегодня Телеграф

На фоне разговоров об изменении климата, ухудшении экологической ситуации в мире и развития технологий западные страны переходят от слов к действию и принимают нормативные акты, которые регулируют снижение выбросов углерода до чистого нуля уже в ближайшем будущем.

Недавняя статья на сайте “Financial Times” рассказывает, как продвигаются зеленые реформы в Великобритании. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Правительство Великобритании приняло план по декарбонизации транспорта, согласно которому продажа новых дизельных и бензиновых грузовиков будет запрещена с 2040 года. Этот план несколько раз откладывался, поскольку нужны были общественные обсуждения и консультации по поводу мер, направленных на сокращение загрязнения в транспортном секторе. К 2050 году Великобритания стремится добиться нулевых чистых выбросов углерода.

Следует отметить, что в ЕС есть план к 2030 году сократить выбросы до 55% по сравнению с уровнем 1990 года. Брюссель хочет повысить налоги на загрязняющее топливо и впервые ввести общеевропейский сбор на авиационный керосин.

Согласно плану правительства Британии,  к 2035 году будет запрещена продажа новых грузовиков малых и средних размеров с дизельным и бензиновым двигателем. А к 2040 году запрет коснется тяжелых грузовиков весом более 26 тонн. Как отмечают ответственные лица, запрет может быть введен и раньше, "если более быстрый переход представится возможным".

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График введения запретов за продажу грузовиков сопоставим с намерением правительства запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов с 2030 года, а также гибридных автомобилей с 2035 года. Правительство подтвердило свою цель по достижению чистых нулевых авиационных выбросов к 2050 году и предложило новую, более жесткую цель для внутренней авиации – ноль выбросов к 2040 году.

Согласно плану, к 2040 году все аэропорты в Англии должны достичь нулевого уровня выбросов.

Министерство транспорта надеется, что новые технологии и новые виды топлива приведут к снижению авиационной эмиссии, и не намерено вмешиваться, чтобы ограничить количество рейсов. Низкоуглеродное авиационное топливо, к сожалению, пока недоступно в больших масштабах.

Дуг Парр, главный научный сотрудник Гринпис Великобритании, сказал, что авиационные цели радуют, но что "достижение их с помощью одних только технологических решений – это очень большая ставка на очень высокие шансы. . . Нам нужен механизм для достижения тех же сокращений выбросов на случай, если успехи не материализуются, и этот механизм не будет компенсирован".

Ожидается, что полный британский документ заложит основу для политически сложного вопроса ценообразования на перевозки, что, по мнению зеленых экспертов, будет необходимо для возмещения 37 млрд фунтов стерлингов в год, которые правительство в настоящее время получает за счет налогов на выбросы углерода: таких,  как топливные сборы и акцизы на транспортные средства, когда электромобили станут доминирующими.

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Правительство начало консультации о возможном введении так называемого "мандата ZEV", согласно которому автопроизводители в Великобритании должны будут производить минимальную часть электромобилей. В настоящее время автомобильные бренды в Великобритании должны гарантировать, что их продажи соответствуют среднему пределу выбросов углерода, который применялся, когда страна была частью ЕС. Государственный парк министерских транспортных средств должен перейти на новые электромобили с 2027 года.

Комитет по изменению климата, который консультирует правительство, заявил в прошлом году, что продажи тяжелых грузовиков с дизельным двигателем должны быть прекращены "не позднее" 2040 года. В прошлом году шесть крупнейших производителей грузовиков в Европе, включая "Volvo" и "Daimler", пообещали прекратить продажи дизельных двигателей к 2040 году. Британские перевозчики заявили, что ориентация на 2040 год - это "слишком высокая планка", поскольку "сегодня не существует технологий", которые позволили бы самым большим грузовым автомобилям дальнего следования работать от аккумуляторов.

Некоторые производители, включая "Tesla" и "Volvo", разрабатывают электрические грузовики, но некоторые эксперты считают, что водород будет более реалистичным вариантом для самых больших грузовых автомобилей. Грэм Купер, глава отдела будущих рынков National Grid, сказал: "Хотя может быть неопределенность в отношении того, какая технология лучше всего подходит для чистых грузовых автомобилей, но есть. . . действия, которые можно предпринять прямо сейчас, например, инвестировать в энергетическую инфраструктуру заранее".

Министры обращаются к сложной задаче сокращения выбросов от транспорта и жилых домов, чтобы достичь нулевого целевого показателя к 2050 году. Оценки воздействия правительства показали, что декарбонизация транспортного сектора потребует значительного увеличения использования чисто аккумуляторных электромобилей в Великобритании.

Тим Лорд, который до 2020 года был директором по развитию экологически чистого производства в бизнес-департаменте, а сейчас работает в исследовательском центре Института глобальных изменений Тони Блэра, сказал, что стратегия "уклонения от трудного выбора" в таких областях, как использование автомобилей и дорожное ценообразование было бы упущенной возможностью. Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что план был "не в том, чтобы мешать людям делать что-то", а в том, чтобы "делать то же самое по-другому". "Мы по-прежнему будем летать в отпуск, но на более эффективных самолетах, использующих экологически чистое топливо. Мы по-прежнему будем ездить, но все чаще на автомобилях с нулевым уровнем выбросов", - сказал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, как аналитики смотрят на перспективы развития рынка электромобилей в ближайшем будущем.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Все по теме:

Великобритания, Гибриды, Электромобили, Нулевые выбросы, Выбросы углерода.
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