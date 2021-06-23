Развитие электромобилей в мире: что предрекают рынку аналитики

Китайские лидеры в области электромобилей прогнозируют, что в скором времени на местном рынке будут доминировать автомобили на новых видах энергии.

Аналитическая статья на сайте CNBC касается перспектив развития рынка электромобилей на ближайшее десятилетие. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Транспортные средства на новой энергии, в том числе электромобили, будут составлять 70% продаж новых автомобилей в Китае к 2030 году, сказал основатель автомобильной компании "BYD" Ван Чуаньфу на конференции в минувшие выходные.

Основатель компании "Nio" Уильям Ли, предсказывает более высокий уровень заполнения рынка - 90%.

Центральное правительство КНР хотело бы, чтобы к 2025 году 20% проданных автомобилей использовали новые виды энергии.

Транспортные средства на новой энергии включают в себя автомобили с батарейным питанием и гибридные автомобили. На эту категорию приходилось более 10% продаж новых автомобилей в Китае в марте и их число выросло до 11,4% в мае, заявил Ван Чуаньфу, основатель "BYD".

Согласно заявлению компании на саммите "China Auto Chongqing Summit", состоявшемся 12 -13 июня, прогнозируется, что уровень заполнения рынка превысит 70% в 2030 году.

Уильям Ли, основатель и генеральный директор стартапа по производству электромобилей "Nio", был настроен более оптимистично. Он предсказал, что так называемые умные электромобили будут составлять 90% продаж новых автомобилей в 2030 году.

Автопроизводитель "Nio", зарегистрированный в США, лидирует среди конкурентов-стартапов по ежемесячным поставкам. В мае количество поставленных автомобилей составило 6711, что несколько меньше 7102 автомобилей поставленных в апреле. И это значительно меньше показателей гиганта "BYD".

В мае "BYD" сообщила, что ее продажи легковых автомобилей на новом виде энергии выросли на 23% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 31 681 автомобиль, из которых чуть более половины, если точнее, то 18 711, работали только от батарей.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, седан "Han" входит в пятерку самых продаваемых в Китае автомобилей на новом виде энергии, сразу после "Tesla Model 3" и "Model Y" за первые пять месяцев года.

Первое место занял бюджетный электромобиль "Wuling Hongguang Mini", разработанный совместным предприятием "General Motors" в Китае.

Китайские бренды будут доминировать

Многие иностранные автопроизводители, такие как "Volkswagen", сначала стремились запустить электромобили в Китае, где продажи автомобилей с батарейным питанием выросли за счет субсидий центрального правительства и других льготных мер.

Пекин хотел бы, чтобы к 2025 году 20% проданных новых автомобилей были на новой энергии.

По мере роста местного рынка транспортных средств на новых источниках энергии Ван Чуаньфу, основатель "BYD", ожидает, что к 2030 году доля китайских автомобильных брендов будет составлять 60% отчасти благодаря их пониманию основных технологий.