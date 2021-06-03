Tesla потеряла управление и вдрызг разбилась на окраине Киева (эксклюзивные фото)

2 июня в Киеве на шоссе 98 произошла авария при участии авто элитного класса "Tesla", в результате чего авто врезалось в две опоры освещения на трассе.

Об этом сообщил корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте ДТП.

Сообщается, что водитель автомобиля ехал к выезду из города. Так он проехал за примерно 100 метров от путепровода, но вдруг машина потеряла управление и взяла правее к обочине из-за чего были снесены две опоры освещения. При этом причины отказа в управлении авто пока не установлены, как и ущерб от происшествия.

В результате аварии на отрезке дороги примерно в 1 километр отрезало освещение.

На данный момент на месте произошедшего работают медики. При том, что водитель от госпитализации отказался. Несколько часов на этой трассе было затруднено движение.

Кадры с места инцидента:

Напомним, что 3 июня на трассе Одесса-Южный неподалеку от остановки Фонтанка-3 произошла авария с фурой в результате чего она перевернулась и перекрыла дорогу.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"