Правда ли, что электромобили лучше для окружающей среды, чем авто с обычными двигателями?

Если вы интересуетесь электромобилями, то, вероятно, очень беспокоитесь о том, какое воздействие на окружающую среду имеет транспорт. Эксперты говорят исключительно о положительном влиянии.

Материал на сайте “Drive-electric.com.uk” позволяет взглянуть под разными углами на внедрение электромобилей в нашу повседневную жизнь. "Телеграф" предлагает свой перевод этой статьи.

Переход на использование электромобилей влечет за собой множество преимуществ. Положительное влияние на окружающую среду в данном случае будет наибольшим, особенно если у вас есть бизнес, в котором имеется свой автопарк.

Действительно ли электромобили лучше для окружающей среды?

Если коротко, то да. Во всем мире мы, наконец, осознали, что выбросы углерода наносят вред нашей планете. Вот почему правительство Великобритании запретило продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Автомобили, полностью работающие на электроэнергии, не имеют выбросов, и их батареи можно заряжать с использованием возобновляемых источников энергии. Это чище и лучше для окружающей среды, чем производство бензина и дизельного топлива. Они также намного эффективнее расходуют потребляемую энергию по сравнению с автомобилями, оборудованными двигателями внутреннего сгорания .

Новые электромобили обычно наполнены такими технологиями, как рекуперативное торможение (вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть - прим.ред.), что позволяет им быть более эффективными и потреблять меньше энергии. Великобритания также надеется подключать все больше и больше электромобилей к электросети для совместного использования электроэнергии в часы пик, что называется обменом электроэнергии между транспортным средством и сетью. Это позволит сети получать возобновляемую энергию от подключенных к электросети автомобилей и фургонов, а их батареи будут пополняться, когда энергия станет чище в непиковые часы.

Подходят ли электромобили для использования в бизнесе?

Лизинг автомобилей для бизнеса стал чрезвычайно популярным. Помимо защиты окружающей среды, электромобили более рациональны, чем когда-либо, с экономической точки зрения, как для крупных, так и для малых компаний. В этом огромную роль играет более низкая стоимость лизинга, поскольку усиление конкуренции и более высокий спрос помогают снизить стоимость аренды электромобиля или фургона.

Возможности увеличения дальности пройденного пути также сделали электромобили более подходящими для компаний, которым нужен автомобиль или фургон для использования в бизнесе. Большинство новых моделей электромобилей предлагают "реальный" запас хода более 240 км на одной зарядке, а некоторые Tesla имеют запас хода более 600 км, в то время как у фургона Peugeot e-Expert Standard реальный запас хода составляет 270 км.

Если вам или вашим водителям необходимо ежедневно преодолевать большие расстояния, то постоянно совершенствующаяся сеть зарядки Великобритании всегда готова помочь. В настоящее время в Великобритании, например, станций зарядки электромобилей больше, чем традиционных заправочных станций, а более высокие скорости зарядки сокращают время необходимых остановок.

Пионеры электрического транспорта

Есть много примеров, когда компании заменяют автомобили в своих автопарках на электрические. Действительно, мы помогли службе адресной доставки "Gnewt" добиться того, чтобы их автопарк на 100% оставался электрическим, чтобы они могли продолжать выполнять миссию с нулевым выхлопом. Эта лондонская фирма доставила миллионы посылок по столице и с самого начала делала это с помощью электромобилей, сэкономив тысячи тонн выбросов углекислого газа. Однако нам нужно гораздо больше компаний, которые перейдут на электричество.

Нам также нужны ведущие фирмы с известными именами, чтобы внести изменения. Вот почему так отрадно видеть, что такие компании, как "Amazon" и "DHL", присоединяются к таким движениям, как "Корпоративный альянс электромобилей". Между тем, другая лондонская фирма, служба абонентского обслуживания автомобилей "Drover", которая в настоящее время имеет на балансе около 30 тыс автомобилей, присоединилась к кампании "EV100", проводимой некоммерческой организацией "Climate Group", и обязалась полностью перейти на электричество к 2030 году.

Хелен Кларксон, генеральный директор "Climate Group", признала растущее стремление к амбициозной политике в отношении электромобилей в корпоративном мире, заявив: "Поскольку Великобритания планирует провести Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2021 году, то корпоративная поддержка перехода на электромобили важна как никогда. Крупные компании, присоединяющиеся к кампании "EV100", посылают правительству Великобритании сильный сигнал о том, что британский бизнес готов ускорить переход на чистую энергию".

Электромобили и репутация вашего бизнеса

Крупные мировые гиганты, такие как три крупнейшие технологические компании мира, "Apple", "Amazon" и "Google", вышли на рынок электромобилей, чтобы в конечном итоге производить свои собственные электромобили. Хотя, конечно, они будут получать прибыль, но эти предприятия также пользуются положительными репутационными преимуществами, связанными с этим бизнесом.

Корпоративная социальная ответственность в наши дни имеет большое значение. Учитывая, насколько тесно мы все связаны в сети, а также скорость распространения новостей, в современном мире можно быстро создать репутацию. Например, новый "Volkswagen ID.3" стал первым автомобилем ведущего производителя автомобилей с нулевым выбросом углерода. "VW" компенсирует выбросы на протяжении всей цепочки поставок и производства этого автомобиля, прокладывая путь среди производителей с точки зрения корпоративной социальной ответственности. Вы можете воспользоваться этим, внедрив эту модель в парк своей компании.