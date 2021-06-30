Правда ли, что электромобили лучше для окружающей среды, чем авто с обычными двигателями?

Если вы интересуетесь электромобилями, то, вероятно, очень беспокоитесь о том, какое воздействие на окружающую среду имеет транспорт. Эксперты говорят исключительно о положительном влиянии.
Материал на сайте “Drive-electric.com.uk” позволяет взглянуть под разными углами на внедрение электромобилей в нашу повседневную жизнь. "Телеграф" предлагает свой перевод этой статьи.
Переход на использование электромобилей влечет за собой множество преимуществ. Положительное влияние на окружающую среду в данном случае будет наибольшим, особенно если у вас есть бизнес, в котором имеется свой автопарк.
Если коротко, то да. Во всем мире мы, наконец, осознали, что выбросы углерода наносят вред нашей планете. Вот почему правительство Великобритании запретило продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года. Автомобили, полностью работающие на электроэнергии, не имеют выбросов, и их батареи можно заряжать с использованием возобновляемых источников энергии. Это чище и лучше для окружающей среды, чем производство бензина и дизельного топлива. Они также намного эффективнее расходуют потребляемую энергию по сравнению с автомобилями, оборудованными двигателями внутреннего сгорания .
Новые электромобили обычно наполнены такими технологиями, как рекуперативное торможение (вид электрического торможения, при котором электроэнергия, вырабатываемая тяговыми электродвигателями, работающими в генераторном режиме, возвращается в электрическую сеть - прим.ред.), что позволяет им быть более эффективными и потреблять меньше энергии. Великобритания также надеется подключать все больше и больше электромобилей к электросети для совместного использования электроэнергии в часы пик, что называется обменом электроэнергии между транспортным средством и сетью. Это позволит сети получать возобновляемую энергию от подключенных к электросети автомобилей и фургонов, а их батареи будут пополняться, когда энергия станет чище в непиковые часы.
Лизинг автомобилей для бизнеса стал чрезвычайно популярным. Помимо защиты окружающей среды, электромобили более рациональны, чем когда-либо, с экономической точки зрения, как для крупных, так и для малых компаний. В этом огромную роль играет более низкая стоимость лизинга, поскольку усиление конкуренции и более высокий спрос помогают снизить стоимость аренды электромобиля или фургона.
Возможности увеличения дальности пройденного пути также сделали электромобили более подходящими для компаний, которым нужен автомобиль или фургон для использования в бизнесе. Большинство новых моделей электромобилей предлагают "реальный" запас хода более 240 км на одной зарядке, а некоторые Tesla имеют запас хода более 600 км, в то время как у фургона Peugeot e-Expert Standard реальный запас хода составляет 270 км.
Если вам или вашим водителям необходимо ежедневно преодолевать большие расстояния, то постоянно совершенствующаяся сеть зарядки Великобритании всегда готова помочь. В настоящее время в Великобритании, например, станций зарядки электромобилей больше, чем традиционных заправочных станций, а более высокие скорости зарядки сокращают время необходимых остановок.
Есть много примеров, когда компании заменяют автомобили в своих автопарках на электрические. Действительно, мы помогли службе адресной доставки "Gnewt" добиться того, чтобы их автопарк на 100% оставался электрическим, чтобы они могли продолжать выполнять миссию с нулевым выхлопом. Эта лондонская фирма доставила миллионы посылок по столице и с самого начала делала это с помощью электромобилей, сэкономив тысячи тонн выбросов углекислого газа. Однако нам нужно гораздо больше компаний, которые перейдут на электричество.
Нам также нужны ведущие фирмы с известными именами, чтобы внести изменения. Вот почему так отрадно видеть, что такие компании, как "Amazon" и "DHL", присоединяются к таким движениям, как "Корпоративный альянс электромобилей". Между тем, другая лондонская фирма, служба абонентского обслуживания автомобилей "Drover", которая в настоящее время имеет на балансе около 30 тыс автомобилей, присоединилась к кампании "EV100", проводимой некоммерческой организацией "Climate Group", и обязалась полностью перейти на электричество к 2030 году.
Хелен Кларксон, генеральный директор "Climate Group", признала растущее стремление к амбициозной политике в отношении электромобилей в корпоративном мире, заявив: "Поскольку Великобритания планирует провести Конференцию Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2021 году, то корпоративная поддержка перехода на электромобили важна как никогда. Крупные компании, присоединяющиеся к кампании "EV100", посылают правительству Великобритании сильный сигнал о том, что британский бизнес готов ускорить переход на чистую энергию".
Крупные мировые гиганты, такие как три крупнейшие технологические компании мира, "Apple", "Amazon" и "Google", вышли на рынок электромобилей, чтобы в конечном итоге производить свои собственные электромобили. Хотя, конечно, они будут получать прибыль, но эти предприятия также пользуются положительными репутационными преимуществами, связанными с этим бизнесом.
Корпоративная социальная ответственность в наши дни имеет большое значение. Учитывая, насколько тесно мы все связаны в сети, а также скорость распространения новостей, в современном мире можно быстро создать репутацию. Например, новый "Volkswagen ID.3" стал первым автомобилем ведущего производителя автомобилей с нулевым выбросом углерода. "VW" компенсирует выбросы на протяжении всей цепочки поставок и производства этого автомобиля, прокладывая путь среди производителей с точки зрения корпоративной социальной ответственности. Вы можете воспользоваться этим, внедрив эту модель в парк своей компании.