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Роботы и бесконтактные заказы: как пандемия изменила рестораны и какие заведения мы увидим в будущем

Роботы и бесконтактные заказы: как пандемия изменила рестораны и какие заведения мы увидим в будущем
08:00 Сегодня Телеграф

 Владельцы заведений общественного питания столкнулись с целым рядом проблем, когда вновь открылись после года антиковидных ограничений.

Недавняя статья на сайте "BusinessInsider" рассказывает о том, с какими трудностями они столкнулись и какие меры принимают для того, чтобы их бизнес держался на плаву. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Нехватка работников препятствовала новому найму на работу, а рост цен на продукты питания сокращал прибыль. Повторное открытие вызвало волну спроса весной, но большинство ресторанов не было оборудовано для обслуживания этого бума.

Решения появляются, но они, вероятно, навсегда изменят отрасль. Представьте меньше официантов, больше роботов; меньше закусок по 10 долларов, и больше по 15 долларов. Разрыв между высококлассными ресторанами и более непринужденными заведениями может стать больше, чем раньше, но в целом в этом пространстве должны произойти столь необходимые изменения.

Владельцы ресторанов долгое время полагались на работников, работающих до предела. Низкая заработная плата и дешевые ингредиенты были необходимы для конкуренции во всем секторе, но рестораны высокого класса также оправдывают злоупотребления, "необходимые для создания превосходного ужина", - написал Питер Хоффман, владелец нью-йоркских ресторанов "Savoy" и "Back Forty" в недавнем эссе для "New York Times".

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Озвучивание проблем рассматривается как признак слабости, в то время как словесные оскорбления имели решающее значение для соблюдения пунктуальности на кухне. Владельцы сейчас разбираются с последствиями такого обращения. Весной работники ресторанов покидали индустрию рекордными темпами, и владельцы изо всех сил пытаются вернуть их на работу. По словам Хоффмана, учитывая рекордно высокий уровень вакансий, неудивительно, что сотрудники ресторанов переосмысливают свою работу.

В обычных заведениях и заведениях быстрого питания также возникают проблемы с наймом, а острая конкуренция делает повышение заработной платы менее возможным. Более сильный рост цен на ингредиенты также повлиял на рентабельность.

Некоторые компании, похоже, используют хитрый подход к этому вопросу. В июне несколько клиентов "Chipotle" обратились в социальные сети, чтобы пожаловаться на уменьшенные порции буррито (Буррито - мексиканское блюдо, состоящее из мягкой пшеничной лепёшки (тортильи), в которую завёрнута разнообразная начинка, к примеру, рубленое мясо, пережаренные бобы, рис, помидоры, авокадо или сыр - прим.ред.), чем обычно. Сеть уже объявила, что поднимет цены на свое меню, но при этом заметно, что объемы продуктов становятся меньше.

Другие обращаются к более постоянным решениям. Автоматизация ресторанов находится на подъеме и приносит ощутимые выгоды как владельцам, так и персоналу и клиентам.

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Возьмем, к примеру, Флиппи, робота-повара, работающего в Индиане. Машина работает 23 часа в сутки, выполняет свою работу с минимальным риском разливов жидкости и травм на рабочем месте, а также помогает другим работникам работать более продуктивно.

"McDonald's" в настоящее время тестирует программное обеспечение для заказа  из автомобилей (автокафе "McDrive"). "Dave & Buster's" расширяет свою систему бесконтактных заказов. А "Cracker Barrel" теперь позволяет посетителям оплачивать обеды с помощью приложения. "Starbucks" внедряет автоматизированную систему заказа товаров в 1500 магазинах, как было объявлено в недавнем отчете о финансовой деятельности компании.

Почти каждый американец хочет избежать черной работы в фаст-фуде, сообщил изданию "Insider" Стивен Кляйн, генеральный директор робототехнической компании "Hyphen". Фирма недавно внедрила автоматизацию, которая может приготовить 350 блюд за один час, заменив целую команду сотрудников. По словам Кляйна, система берет на себя утомительную работу, которая долгое время возлагалась на работников с минимальной заработной платой, и позволяет людям искать более доходную работу, заявил Кляйн.

"Это освобождает от повторяющихся задач, как вы это делали с банкоматами в отделениях банка или в отделе оформления заказа в ближайшем магазине Safeway", - добавил он.

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Автоматизация также решает проблему согласованности, с которой клиенты "Chipotle" столкнулись этим летом. Роботов можно запрограммировать таким образом, чтобы они делали каждый напиток или блюдо по плану. По словам Кляйна, такая эффективность экономит деньги для владельцев, снижает стресс для рабочих и устраняет раздражение клиентов.

"Бариста и повара объединяет одно: они хотят, чтобы все было идеально", - сказал он. "Они хотят, чтобы рецепт следовал построчно до грамма ... будь то чашка эспрессо или любое блюдо".

Ранее "Телеграф" писал о беспилотном самолете будущего "Taranis Combat Aircraft".

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Кафе, Рестораны, Сфера обслуживания, рестораны будущего, автоматизация обслуживания.
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