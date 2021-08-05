Грузовые электровелосипеды доставляют посылки быстрее и чище, чем фургоны, - исследование

Одно из недавних исследований показало, что рост количества доставок различных товаров и посылок домой возрос в разы за последний год.

Статья на сайте интернет-издания "The Guardian" рассказывает о том, как электрические грузовые велосипеды стремительно лидируют в сфере доставок и какое будущее есть у этой сферы услуг. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

По словам исследователей, доставки на дом стремительно растут, а грузовые велосипеды, все чаще используемые в этом сегменте экономики, сокращают заторы и загрязнение в городах.

Согласно исследованию, электрические грузовые велосипеды способны выполнять доставки примерно на 60% быстрее, чем фургоны в центре города. Было установлено, что велосипеды имеют более высокую среднюю скорость и могут доставить 10 посылок в час по сравнению с шестью для фургонов.

В отчете говорится, что мотоциклы также сокращают выбросы углерода на 90% по сравнению с дизельными фургонами и на треть по сравнению с электрическими фургонами. Загрязнение воздуха, которое хотя и сократилось в значительной степени, но все еще находится на неудовлетворительном уровне во многих городских районах.

Доставки на дом в последние годы резко выросли, чему способствовало развитие интернет-магазинов и охватившая весь мир пандемия коронавируса. Фургоны могут двигаться по свободным участкам дороги на более высоких скоростях, чем грузовые велосипеды, но их скорость замедляется из-за заторов и поиска места для парковки. Грузовые велосипеды объезжают пробки, сокращают путь по улицам, закрытым для движения транспорта, и едут к дверям клиентов.

Выбросы углерода от транспорта за последнее десятилетие практически не снизились и представляют собой серьезную проблему для Великобритании в достижении целей по борьбе с климатическим кризисом. Правительство недавно объявило об увеличении финансирования на 30%, чтобы упростить езду на велосипеде и ходьбу. Авторы отчета заявили, что правительству следует рассмотреть вопрос о снижении ставки НДС на доставку грузовыми велосипедами и разрешить использование более мощных электровелосипедов.

"Последние оценки из Европы показывают, что до 51% всех грузовых перевозок в городах можно заменить грузовыми велосипедами", - сказала Эрсилия Верлингьери из "Active Travel Academy" при Вестминстерском университете и ведущий автор отчета. "Так что замечательно видеть, что, если бы хотя бы часть этого сдвига произошла в Лондоне, это сопровождалось бы не только резким сокращением выбросов CO2, но и значительным снижением рисков, связанных с загрязнением воздуха и дорожным движением, и столкновениями, обеспечивая при этом эффективную, быструю и надежную городскую систему доставки грузов".

Хирра Хан Адеогун из климатической благотворительной организации "Possible", которая заказала отчет при финансовой поддержке "Фонда KR", заявила: "Мы наблюдали стремительный рост доставок на дом во время карантина Covid, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Нам срочно нужно притормозить и пересмотреть то, как товары перемещаются в наших городах. Грузовые велосипеды - одно из решений, которое мы должны поддержать".

В исследовании использовались данные GPS от компании "Pedal Me", занимающейся грузовыми велосипедами, которая работает в радиусе девяти миль от центра Лондона. Исследователи сравнили доставку в 100 случайно выбранных дней в разные сезоны с маршрутами, по которым фургоны могли бы доставить посылки клиентам. Они обнаружили, что грузовые велосипеды сэкономили почти четыре тонны CO2 за этот период, даже с учетом еды, которую потребляли сотрудники, занимающиеся доставками.

"Эти преимущества характерны не только для Лондона: 100 тыс грузовых велосипедов, представленных в Европе в период с 2018 по 2020 годы, по некоторым оценкам, ежемесячно позволяют экономить такое же количество CO2, которое необходимо для перелета около 24 тыс человек из Лондона в Нью-Йорк и обратно", говорится в сообщении. Другое исследование показало, что грузовые велосипеды более рентабельны, чем фургоны, при небольших расстояниях доставки и размерах посылок.

Электрические фургоны становятся все более распространенными, но все еще составляют очень небольшое количество 4-метровых фургонов на дорогах, 96% из которых были дизельными в 2019 году. Фургоны и грузовые автомобили также были вовлечены в каждое третье столкновение со смертельным исходом в Лондоне в период с 2015 по 2017 год.

Стив Гудинг, директор "RAC Foundation", сказал: "Когда мы в последний раз изучали использование фургонов, мы обнаружили, что, хотя средства доставки составляют лишь небольшую часть парка фургонов, они преодолевают непропорционально большое количество миль".

"Хотя предприятиями движет экономика, их все чаще заставляют нести ответственность за свои экологические показатели и безопасность. Грузовые велосипеды будут забирать и доставлять определенное количество посылок для компаний, которые хотят перемещать свои товары по многолюдным городским улицам. Так велосипеды помогают нам всем дышать легче".

Ранее "Телеграф" писал о том, что харьковчане скинулись на помощь афроукраинцу, развозившему еду на велосипеде дочери.