Без подвоха: харьковчане скинулись на помощь афроукраинцу, развозившему еду на велосипеде дочери (фото, видео)

В Харькове жители города организовали помощь афроукраинцу, который сам воспитывает дочь. На днях в Телеграм каналах города распространилась информация о том, что у курьера Glovo Бубакара украли велосипед и он вынужден работать на транспорте дочери.

Коллеги мужчины собрали деньги и купили ему новый. Помочь отцу-одиночке захотели еще немало харьковчан. Они создали группу помощи Бубакару. Собрать удалось более 25 тысяч гривен.

В среду мужчину застали врасплох неожиданными подарками. Благотворители приобрели новый смартфон, чтобы Бубакар мог работать. Его предыдущий телефон уже морально устарел и работал с перебоями.

Также семилетней дочери афроукраинца подарили сладости и игрушки. Их маленькая семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому активисты подарили Бубакару сертификаты на одежду для него и дочки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сделал благородный поступок.