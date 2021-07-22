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Без подвоха: харьковчане скинулись на помощь афроукраинцу, развозившему еду на велосипеде дочери (фото, видео)

Без подвоха: харьковчане скинулись на помощь афроукраинцу, развозившему еду на велосипеде дочери (фото, видео)
09:50 Сегодня Телеграф

В Харькове жители города организовали помощь афроукраинцу, который сам воспитывает дочь. На днях в Телеграм каналах города распространилась информация о том, что у курьера Glovo Бубакара украли велосипед и он вынужден работать на транспорте дочери. 

 

Коллеги мужчины собрали деньги и купили ему новый. Помочь отцу-одиночке захотели еще немало харьковчан. Они создали группу помощи Бубакару. Собрать удалось более 25 тысяч гривен. 

В среду мужчину застали врасплох неожиданными подарками. Благотворители приобрели новый смартфон, чтобы Бубакар мог работать. Его предыдущий телефон уже морально устарел и работал с перебоями. 

Также семилетней дочери афроукраинца подарили сладости и игрушки. Их маленькая семья находится в сложных жизненных обстоятельствах, поэтому активисты подарили Бубакару сертификаты на одежду для него и дочки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко сделал благородный поступок.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Харьков, Благотворительность, Помощь, Бубакар, афроукраинец.
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