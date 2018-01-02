https://telegraf.com.ua/files/2018/01/nbu21122-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3830017-nbu-ustanovil-kurs-valyut-na-segodnya.html
НБУ установил курс валют на сегодня
Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил курс валют на 2 января 2018 года.
Национальный банк Украины на период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года (включительно) установил официальный курс гривни на уровне 28,0672 грн за доллар против 27,9485 грн за доллар 28 декабря 2017 года.
Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.
Госстат сообщил о росте промышленного производства в Украине
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,4954 грн против 33,2447 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,8703 грн, накануне - 4,8645 грн.
Telegraf.com.ua