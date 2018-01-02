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НБУ установил курс валют на сегодня

НБУ
09:02 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины установил курс валют на 2 января 2018 года.

Национальный банк Украины на период с 29 декабря 2017 года по 3 января 2018 года (включительно) установил официальный курс гривни на уровне 28,0672 грн за доллар против 27,9485 грн за доллар 28 декабря 2017 года.

Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Госстат сообщил о росте промышленного производства в Украине

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 33,4954 грн против 33,2447 грн в четверг. За 10 российских рублей дают 4,8703 грн, накануне - 4,8645 грн.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, Гривна, Курс валют, Нацбанк, НБУ, Украина, Финансы.
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