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Глава Минфина: Украина нуждается в финансировании МВФ

МВФ
22:38 Ср, 17 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: Глава Минфина Украины рассчитывает на выполнение условий транша МВФ в I кв.-2018.

Украина нуждается в сохранении финансирования Международного валютного фонда (МВФ) и других международных финансовых организаций (МФО) и может выполнить условия для получения очередного транша кредита МВФ в первом квартале текущего года, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Мое задание как министра финансов, чтобы продолжалась успешная работа с МВФ. Когда мы находимся в программе с МВФ, можем получать дополнительное финансирование от Всемирного банка, ЕС. Эти деньги сейчас важны", - заявил он в эфире "5 канала" в среду.

Комментируя условия выделения очередного транша МВФ по программе расширенного финансирования EFF, А.Данилюк напомнил, что пенсионная реформа была принята еще в прошлом году, и выразил надежду, что новый закон о приватизации будет принят уже 18 января.

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"Я надеюсь, что в первом квартале мы будем иметь закон об Антикоррупционном суде", - добавил еще одно необходимое условие глава Минфина.

"На повестке дня завершение энергетической реформы: полностью смена модели работы газового рынка – переход от монополии к более конкурентному рынку. Это будет содействовать привлечению инвестиций, большая конкуренция – это меньшие цены", - назвал еще одно обязательство Украины А.Данилюк.

Он признал, что затягивание с возобновлением финансирования со стороны МВФ является одним из факторов ослабления гривни, хотя назвал существующий объем резервов в более чем $18 млрд комфортным уровнем.

Глава Минфина подчеркнул, что в отсутствие кредитов МВФ Украине придется искать альтернативные источники финансирования, а "это не так то просто".

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании антикоррупционного суда, реформировать процесс приватизации госпредприятий, чтобы он был прозрачным и основывался на рыночных механизмах, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.

Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает поступления двух траншей МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.

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Новости Бизнеса, Александр Данилюк, Валютный транш, Всемирный банк, Глава Минфина Украины, Кредит МВФ, МВФ, МФО.
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