Денежная масса в Украине превысила 1,2 трлн гривен

Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% - до 1 трлн 207,547 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд грн, так и остатков по депозитам - на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

В целом с начала года объем денежной массы возрос на 9,5%.

Кредитный портфель банков в декабре возрос на 2,9% - до 1 трлн 16,34 млрд грн. При этом объем кредитов в национальной валюте возрос на 3,3% - до 569,97 млрд грн, в иностранной – на 0,8%, до 446,37 млрд грн.

С начала года кредитный портфель банков возрос на 1,9%. При этом в национальной валюте возрос на 13,1%, а в иностранной сократился на 9,6%.

По данным НБУ, стоимость гривневых кредитов для бизнеса в прошлом месяце повысилась на 0,5 процентных пункта (п.п.) - до 15,8% годовых, валютных – на 0,2 п.п., до 6,6% годовых.

В целом за год стоимость кредитов для корпоративных заемщиков в гривне снизилась на 0,9 п.п., в инвалюте – на 2,2 п.п.

Стоимость гривневых кредитов для населения по итогам декабря возросла на 2,3 п.п. - до 30,4% годовых, в инвалюте – на 0,4 п.п., до 8,9% годовых.

С начала 2017 года стоимость заимствования для населения в нацвалюте снизилась на 0,5 п.п., в инвалюте – на 0,1 п.п.

Депозитный портфель банков в национальной валюте в декабре возрос на 8,6% - до 489,97 млрд грн, в иностранной – на 4,2%, до 383,9 млрд грн.

В целом за 2017 год депозитный портфель банков возрос на 10,9%, в том числе в нацвалюте – на 15,1% и в инвалюте – на 6%.

Доходность депозитных продуктов в национальной валюте для бизнеса за прошлый месяц возросла на 0,5 п.п. – до 9,3% годовых, в инвалюте – на 0,3 п.п., до 2,5% годовых.

В целом за прошлый год ставка по гривневым депозитам для бизнеса снизилась на 1,6 п.п., по валютным депозитам – на 1 п.п.

Процентная ставка по депозитам в нацвалюте для населения по итогам декабря выросла на 0,1 п.п. – до 11,4% годовых, в инвалюте – осталась неизменной на уровне 2,7% годовых.

В течение 2017 года ставка по депозитам в нацвалюте снизилась на 4,2 п.п., в инвалюте – на 2,7 п.п.

Денежная база в декабре выросла на 5,4% - до 399,057 млрд грн. Всего за 2017 год денежная база возросла на 4,6%.

Чистые международные резервы в декабре снизились на 0,2% - до $6,696 млрд, задолженность банков по кредитам рефинансирования – возросла на 3,9%, до 68,891 млрд грн.

В целом за 2017 год чистые валютные резервы возросли на 58,5%, тогда как задолженность банков по кредитам рефинансирования снизилась на 7,9%.