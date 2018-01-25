Совет НБУ прогнозирует, когда ждать стабилизации курса гривны

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предполагает, что курс стабилизируется в марте-апреле и может укрепиться к лету.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

“По мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривны (возможен сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны – начале лета)”, – объясняет Данилишин.

Он отметил, что 30 января совет НБУ на своем заседании рассмотрит вопрос о состоянии валютного рынка Украины.

Как прогнозирует председатель Совета Нацбанка, существенно способствовать курсовой стабильности будет восстановление сотрудничества Украины с МВФ. Повлияет и получение макрофинансовой помощи от ЕС.