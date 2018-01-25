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Совет НБУ прогнозирует, когда ждать стабилизации курса гривны

Обмен валют
23:26 Чт, 25 Январь 2018 Телеграф
УНИАН
Фото: PHL

Новости Бизнеса: Сотрудничество Украины с МВФ будет способствовать курсовой стабильности.

Председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин предполагает, что курс стабилизируется в марте-апреле и может укрепиться к лету.

Согласно "индексу Биг-Мака", текущий курс не должен превышать 9 грн за доллар

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

“По мере увеличения объемов экспорта агропродукции (с февраля-марта), при условии сохранения относительно благоприятной конъюнктуры рынка металлургической продукции и сезонного роста спроса на нее (с марта-апреля), ожидается стабилизация курса гривны (возможен сценарий с укреплением курса нацвалюты в конце весны – начале лета)”, – объясняет Данилишин.

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Он отметил, что 30 января совет НБУ на своем заседании рассмотрит вопрос о состоянии валютного рынка Украины.

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Как прогнозирует председатель Совета Нацбанка, существенно способствовать курсовой стабильности будет восстановление сотрудничества Украины с МВФ. Повлияет и получение макрофинансовой помощи от ЕС.

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Новости Бизнеса, Богдан Данилишин, Гривня, Деньги, Курс валют, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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