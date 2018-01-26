Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.

При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что ориентировочно до апреля страна сможет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), так как на данный момент Украина выполнила 80% своих обязательств.