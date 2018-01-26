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Правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями МВФ

Цена на газ
12:51 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Президент Украины Петр Порошенко заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованием МВФ.

Правительство Украины готово урегулировать цены на газ в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, предусматривающими установление цены "голубого топлива" на уровне себестоимости и затрат на транспортировку. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bloomberg.

"Я знаю, что правительство готово урегулировать цены на газ", - сказал президент.

При этом в издании отметили, что дополнительных деталей президент не предоставил.

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Напомним, Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что ориентировочно до апреля страна сможет получить очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ), так как на данный момент Украина выполнила 80% своих обязательств.

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Новости Бизнеса, Петр Порошенко, Президент Украины, Требование МВФ, Урегулирование, Цена на газ.
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