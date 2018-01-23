В "Нафтогазе" озвучили условие снижения цены на газ для населения

Цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.

Об этом в эфире "5 канала" сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм начальных обязательств и регулирования цены, который устанавливает правительство, будет убран, а цена будет регулироваться спросом и предложением", - сказал Коболев.

По его мнению, отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения "с политического горизонта".

"Реформа, которую мы начинали, предусматривает, что средства, которые будет зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену", - отметил руководитель "Нафтогаза".