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В "Нафтогазе" озвучили условие снижения цены на газ для населения

Цена на газ
23:29 Вт, 23 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Андрей Коболев считает, что рост в Украине собственной добычи может сбалансировать цену на газ.

Цена на газ для населения Украины может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.

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Об этом в эфире "5 канала" сказал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Первоначальный план предусматривал, что с апреля 2018 года механизм начальных обязательств и регулирования цены, который устанавливает правительство, будет убран, а цена будет регулироваться спросом и предложением", - сказал Коболев.

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По его мнению, отмена специальных обязательств позволит снять вопрос цены на газ для населения "с политического горизонта".

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"Реформа, которую мы начинали, предусматривает, что средства, которые будет зарабатывать как государство, так и частные добытчики, будут направляться на увеличение добычи. Именно увеличение добычи газа, которое уже начало происходить, сбалансирует цену", - отметил руководитель "Нафтогаза".

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Новости Бизнеса, Андрей Коболев, Газ, Деньги, Нафтогаз, Новости экономики, Счетчик, Тарифы, Украина, Укргазвыдобування, Цена на газ, Цены, Экономика, Экономика Украины, Экономия.
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