Минфин отмечает рост доходов в местные бюджеты

Доходы местных бюджетов в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 26,3%, или на 3,2 млрд грн, до 15,356 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило в январе межбюджетные трансферты в размере 24,7 млрд грн, что составляет 92,2% от предусмотренных росписью ассигнований на январь 2018 года.

Как сообщалось, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 31%, до 192 млрд грн, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.