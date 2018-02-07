https://telegraf.com.ua/files/2018/02/profits-1953616_1920-150x90.jpg Бизнес, Финансы https://telegraf.com.ua/biznes/finansyi/3898329-minfin-otmechaet-rost-dohodov-v-mestnyie-byudzhetyi.html
Минфин отмечает рост доходов в местные бюджеты
Новости Бизнеса: Министерство финансов Украины огласили данные доходов местных бюджетов.
Доходы местных бюджетов в январе 2018 года по сравнению с январем прошлого года выросли на 26,3%, или на 3,2 млрд грн, до 15,356 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Рада отказалась отменить закон о приватизации
Согласно сообщению, правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило в январе межбюджетные трансферты в размере 24,7 млрд грн, что составляет 92,2% от предусмотренных росписью ассигнований на январь 2018 года.
Как сообщалось, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 31%, до 192 млрд грн, а в 2016 году - на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.
Telegraf.com.ua