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Украина не получит все запланированные транши МВФ

МВФ и Украина
23:13 Вт, 13 Февраль 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Украине в следующей программе нужно будет выполнить те условия, которые страна не успевает в нынешней.

Украина не получит все транши Международного валютного фонда (МВФ), которые планировались в рамках программы расширенного финансирования (EFF) до 2019 года, поэтому сотрудничество с Фондом необходимо продолжить.

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Об этом заявил глава стратегической группы советников при премьер-министре Владимире Гройсмане Иван Миклош.

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“Мы уже сегодня знаем, что Украина не получит все транши, которые планировались. В марте 2019 года программа заканчивается. Учитывая крупные платежи по внешнему долгу, ясно, что Украине будет необходимо продолжать сотрудничество. Это будет залогом успешного продолжения реформ и стабилизации”, – сказал Миклош.

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Он отметил, что Украине в следующей программе нужно будет выполнить те условия, которые страна не успевает в нынешней.

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“Некоторые люди говорят, мол, зачем нам МВФ, они нам вредят и так далее. Но я не вижу никакого отличия между интересами Фонда и интересами Украины. Почему Фонд выдвигает те или иные условия? Он хочет, чтобы ему вернулись деньги. Когда деньги вернут? Когда Украина будет экономически успешной страной”, – отметил Миклош.

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Новости Бизнеса, EFF, Владимир Гройсман, Деньги, Иван Миклош, МВФ, Нацбанк, НБУ, Новости экономики, Транш, Украина, Финансы, Экономика, Экономика Украины.
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