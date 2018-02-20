Украина должна 74 миллиарда долларов

Государственный гарантированный долг Украины составляет уже 2 триллиона 100 млрд гривен. Об этом сообщила во время публичного отчета председатель Государственной казначейской службы Татьяна Слюз.

"Государственный гарантированный долг учитывается уже триллионами. На сегодня он составляет 2,1 триллиона гривен", - сказала она.

По состоянию на 1 февраля 2018 международные резервы Украины составляли 18,4 млрд долларов, сократившись на 2%.