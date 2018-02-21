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Венесуэла в первый день заработала на El Petro $735 млн

El Petro
16:20 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: Всего планируется реализовать 100 млн криптомонет первой в мире государственной криптовалюты.

Венесуэла благодаря запуску первой в мире государственной криптовалюты за день собрала 735 млн долл. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, передает DW. "Только за один день продаж El Petro собрано 735 млн долларов. Сегодня рождается криптовалюта, которая может потягаться с Суперменом", - заявил он.

До 19 марта текущего года инвесторы имеют возможность покупать El Petro, стоимость которой составляет около 60 долларов за единицу. Всего планируется реализовать 100 млн криптомонет. В случае если Венесуэле удастся осуществить эту цель, то капитализация El Petro составит 6 млрд евро.

В украинском парламенте зарегистрировано несколько законопроектов по легализации рынка криптовалют в стране. В НБУ предложения нардепов назвали преждевременными и несовершенными. Один из документов подготовил нардеп от Радикальной Партии Сергей Рыбалка, которого недавно уволили с должности председателя финансового комитета ВРУ. В авторский коллектив своего законопроекта “О стимулировании рынка криптовалют и ее производных” он включил подругу - Анастасию Байбородину. Вместе с тем эксперты Bitcoin Foundation назвали документ “радикала” бессмысленным и популистским. А по данным СМИ, законопроект С. Рыбалки (№7183-1) вообще "списан" у российских чиновников.

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Новости Бизнеса, El Petro, Альманах 2018, Венесуэла, Криптовалюта, Криптомонеты, Николас Мадуро.
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