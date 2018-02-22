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Кабмин снял запрет на проверки бизнеса для некоторых госорганов

Офис
16:03 Сегодня Телеграф
Фото: www.kmu.gov.ua

Новости Бизнеса: Правительство опубликовало список органов государственного надзора, который осуществляется в сфере хозяйственной деятельности.

Кабинет Министров опубликовал перечень органов государственного надзора (контроля), на которые в текущем году не распространяется действие Закона Украины "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Соответствующее постановление №1104 опубликовано на сайте правительства.

В список таких госорганов вошли Национальный банк, Национальный Совет по вопросам телевидения и радиовещания, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Антимонопольный комитет, Государственная авиационная служба, Государственная архитектурно-строительная инспекция, Государственная инспекция ядерного регулирования, Государственная аудиторская служба, частично Государственная экологическая инспекция, Государственная служба экспортного контроля, Государственная служба по вопросам лекарственных средств, Государственная служба специальной связи и защиты информации, Министерство экологии и природных ресурсов, Государственная служба геологии и недр, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Государственная служба Украины по вопросам труда, частично Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная фискальная служба, структурные подразделения по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, исполнительные органы по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля сельских, поселковых, городских советов, исполнительные органы городских советов городов областного значения и сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин, органы государственного рыночного надзора в пределах сфер своей ответственности.

Правительство ищет партнера по управлению ГТС

Как сообщалось, Кабинет Министров Украины планировал в 2018 году ввести "разумный" мораторий на проверки бизнеса, который позволит сохранить высокий уровень безопасности потребителей и одновременно не позволит осуществлять административное давление на бизнес.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий в 2018 году снимет запрет на проверки для 13 органов, в частности - для органов ветеринарного контроля и атомного регулирования.

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Новости Бизнеса, Кабмин, Надзор, Органы госконтроля, Сфера хозяйственной деятельности.
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