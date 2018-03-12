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В Украине бумажные гривны заменят на монеты

Деньги
20:40 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Телеграф

Новости Бизнеса: Национальный банк Украины планирует заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами.

Национальный банк Украины планирует постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен монетами соответствующих номиналов.

"14 марта 2018 года в 10:00 в Национальном банке Украины состоится презентация новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Эти монеты со временем заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении", - сообщается на сайте НБУ.

По информации регулятора, украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.

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Нацбанк напомнил, что обновление номинального ряда национальной валюты является плановым и началось с банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года, введенной в обращение 9 марта 2015 года.

Справка. В сентябре 1996 года в Украине была проведена денежная реформа, в результате которой единственным законным средством платежа на территории Украины стала украинская гривня. В настоящее время в обращении находятся купюры номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривня.

Согласно действующему законодательству Украины, изготовление и хранение банкнот и монет, установление их номиналов, платежных признаков и дизайна, а также порядка замены поврежденных банкнот и правил их выпуска в обращение относится к исключительной компетенции Национального банка Украины.

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Новости Бизнеса, Монеты, Национальный банк Украины, Номинал.
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