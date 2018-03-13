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Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту

НБУ объявил аукцион по покупке до $100 млн.
11:54 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости Бизнеса: НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 13 марта, по состоянию на 10:00 установился на уровне 25,92 грн за доллар против 25,9291 грн за доллар на открытии в понедельник.

Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

В Украине бумажные гривны заменят на монеты

Торги долларом на межбанковском валютном рынке Украины открылись на уровне 25,89/25,92 грн за доллар, котировки по евро-гривне составляли 31,9042/31,9386. Цены на российскую валюту на открытии составили 0,4543/0,4551 грн за руб.

13 марта 2018 года объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривню. Объем аукциона - до 100 млн долл. США.

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Новости Бизнеса, Аукцион по покупке валюты, Курс валют, Курс гривни, НБУ.
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