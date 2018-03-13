Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту

Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 13 марта, по состоянию на 10:00 установился на уровне 25,92 грн за доллар против 25,9291 грн за доллар на открытии в понедельник.

Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.

Торги долларом на межбанковском валютном рынке Украины открылись на уровне 25,89/25,92 грн за доллар, котировки по евро-гривне составляли 31,9042/31,9386. Цены на российскую валюту на открытии составили 0,4543/0,4551 грн за руб.

13 марта 2018 года объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривню. Объем аукциона - до 100 млн долл. США.