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Гривня на межбанке стабильна, однако НБУ скупает валюту
Новости Бизнеса: НБУ во вторник объявил аукцион по покупке до $100 млн.
Средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник, 13 марта, по состоянию на 10:00 установился на уровне 25,92 грн за доллар против 25,9291 грн за доллар на открытии в понедельник.
Такие данные приведены на веб-сайте Национального банка Украины.
В Украине бумажные гривны заменят на монеты
Торги долларом на межбанковском валютном рынке Украины открылись на уровне 25,89/25,92 грн за доллар, котировки по евро-гривне составляли 31,9042/31,9386. Цены на российскую валюту на открытии составили 0,4543/0,4551 грн за руб.
13 марта 2018 года объявлено о проведении валютного аукциона по покупке Национальным банком Украины иностранной валюты за гривню. Объем аукциона - до 100 млн долл. США.
Telegraf.com.ua