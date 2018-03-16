Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Нацбанк представил новую стратегию Нацбанк представил новую стратегию
Новости: Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ Украина готова разорвать программу экономического сотрудничества с РФ
Новости: Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости: Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое Конец раннего каменного века отнесли дальше в прошлое
X

В Нацбанке объяснили, что происходит с курсом гривни

Гривня дешевеет
13:26 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса: Регулятор не считает текущие колебания на валютном рынке Украины существенными.

Национальный банк Украины не считает текущие колебания гривни на валютном рынке Украины существенными.

"У нас плавающий курс", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривни на текущей неделе после непрерывного укрепления предыдущие два месяца.

Нацбанк представил новую стратегию

По словам Чурия, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными. В пятницу, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,40/26,45 грн/долл.

Как сообщилось, Национальный банк Украины на пятницу, 16 марта 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 26 копеек - до 26,2727 грн за доллар против 26,01398 грн за доллар в четверг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Валюта, Курс валют, Курс доллара, Национальный банк Украины.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Почему падает курс доллара: в НБУ дали объяснения Правительство увеличило выплаты на реабилитацию детей с инвалидностью Германия прокредитует три приоритетных украинских проекта

Последние новости

В селе под Жмеринкой горела церковь Работники штаб-квартиры ООН в Женеве проведут забастовку Гренландский ледяной щит растает к середине столетия, говорят экологи
Сегодня читают
01 Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
02 "Динамо" - "Лацио": видео голов и обзор матча
03 Определились все участники 1/4 Лиги Европы
04 Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
05 "Хачериди отказался выходить на поле": Хацкевич - о матче против "Лацио"
Новости сегодня
14:35 "Динамо" - "Лацио": обзор итальянских СМИ после матча
14:35 Власти Польши планируют упростить трудоустройство украинцев
14:32 В ближайшие месяцы в Украине замедлится инфляция
14:29 В Кельне столкнулись трамваи: 40 пострадавших
14:21 Гвоздик: Рад драться на телеканале ESPN
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Савченко попала в базу сайта "Миротворец" Савченко попала в базу сайта "Миротворец"
Новости: Погода на выходные 17-18 марта: ожидаются морозы, снегопады и метели Удар зимы: в Украину возвращаются морозы и снегопады
Новости: В СБ ООН выразили поддержку целостности Украины Совбез ООН высказался за украинский Крым
Новости: Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст Ученые обнаружили в 1000-летней книге тайный текст
Добавить комментарий
0