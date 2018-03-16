В Нацбанке объяснили, что происходит с курсом гривни

Национальный банк Украины не считает текущие колебания гривни на валютном рынке Украины существенными.

"У нас плавающий курс", - сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий, отвечая на вопрос о возобновлении снижения курса гривни на текущей неделе после непрерывного укрепления предыдущие два месяца.

По словам Чурия, колебания курсов в таких пределах не являются экстраординарными, а фундаментальные факторы для валютного рынка остаются благоприятными. В пятницу, 16 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,40/26,45 грн/долл.

Как сообщилось, Национальный банк Украины на пятницу, 16 марта 2018 года, ослабил официальный курс гривни на 26 копеек - до 26,2727 грн за доллар против 26,01398 грн за доллар в четверг.