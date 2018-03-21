Внешний долг Украины вырос до $116 млрд

Валовой внешний долг Украины по состоянию на начало 2018 года составлял $116,578 млрд, что на 2,59% больше, чем к началу 2017 года, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, долг госуправления в 2017 году возрос на 6,55% - до $38,886 млрд, обязательства НБУ - на 19,16%, до $7,438 млрд. Правительственный долг и обязательства НБУ представлены исключительно долгосрочными заимствованиями.

Объем обязательств других секторов в отчетном периоде возрос на 2,15% - до $54,466 млрд, по прямым инвестициям – на 10,89%, до $9,552 млрд. Депозитные корпорации сократили долг на 30,45% - до $6,236 млрд.

Львиная доля валового внешнего долга представлена в долларах США – 71,4%. Еще 12,7% составляют обязательства в евро и 12% - в SDR (специальные права заимствований).

Нацбанк также уточняет, что чистые валовые внешние активы по состоянию на начало 2018 года составляли $4,111 млрд, тогда как по состоянию на начало октября чистый валовой внешний долг составлял $1,689 млрд, на начало 2017 года - $1,52 млрд.

Как сообщалось, совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в долларовом выражении в 2017 году увеличился на 7,52%, или $5,33 млрд – до $76,31 млрд, в гривне – на 10,98%, или 211,91 млрд грн – до 2,142 трлн грн.

Министерство финансов прогнозирует рост предельного размера гарантированного государством долга к концу 2018 года до 747,6 млрд грн с 579,4 млрд грн, предусмотренных госбюджетом на 2017 год.

Предельный размер государственного долга, как ожидается, не превысит на конец 2018 года 1,999 трлн грн, тогда как по итогам 2017 года предполагаемый размер госдолга не должен превысить 1,824 трлн грн.

Соотношение государственного долга к ВВП, по оценкам Минфина, возрастет к концу 2018 года до 82,4% с 75,6%, ожидаемых по итогам 2017 года. В целом к концу 2018 года госдолг не должен превысить 2,756 трлн грн.