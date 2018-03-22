Зубко объяснил требование МВФ по цене на газ в Украине

Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении. Об этом в эфире одной из радиостанций сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, передает Минрегион.

"Маршрутная карта работы с МВФ требует уменьшения нагрузки на госбюджет относительно социальных выплат. Поэтому, требование МВФ заключается не в повышении цены на газ, а в ликвидации разницы в цене между различными потребителями и коррупционной составляющей при ее начислении", - сказал он.

Как уточнил Зубко, у правительства уже есть наработки по уменьшению нагрузки на население при оплате за жилищно-коммунальных услуг. Первое — система субсидирования. Хотя она и не является достаточно эффективной, ведь предполагает огромные расходы бюджета (80 млрд грн за 2017 год), которые совершенно не мотивируют людей к уменьшению своего потребления.

"Сегодня 65% домохозяйств в Украине, которые получают субсидии, не заинтересованы в модернизации своего жилья. Поэтому, наша задача — мотивировать людей к проведению энергоэффективных мероприятий в своих домах за счет различных инструментов", - отметил вице-премьер.

Еще одной наработкой министр считает внедрение программы "теплых кредитов" и запуск Фонда энергоэффективности, который будет совместно с международными партнерами оказывать финансовую и техническую поддержку для модернизации жилья.

"Это вопрос не только утепление дома, это касается замены инженерных сетей и самое главное — уменьшения объема потребления. Такой комплексный подход будет способствовать уменьшению платежей за ЖКУ за счет уменьшения потребления и это абсолютно европейский путь, который в свое время проходили все восточно-европейские страны: Польша, Словакия, Германия", - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что сколько бы не было разговоров о требованиях МВФ, Украине в первую очередь необходимо продемонстрировать реализованные шаги к уменьшению энергопотребления и их эффективность.