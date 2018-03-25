Гройсман рассказал о пользе для Украины разрыва экономических отношений с РФ
Новости Бизнеса: Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что разрыв программы экономического сотрудничества с Россией сбалансирует экспортную политику Украины.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что решение правительства Украины о разрыве программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией, начатой 2011 года, пойдет на пользу Украине, сбалансирует ее экспортную политику, сделав Украину сильнее, сообщается на правительственном веб-портале.
"Именно Россия сделала неприемлемые шаги – война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение. Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы из-за разрыва становимся только сильнее", – сказал глава правительства.
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В.Гройсман при этом акцентировал, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт. "Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", – добавил премьер.
Интересуют два вопроса : а) сколько после этой "победы" будет стоить доллар и на сколько обеднеет каждый украинец ( имеется в виду только украинцы , а не предатели Украины типа Порошенки, Гройсмана,Парубия, Луценка и 450 "народных депутатов" )? ; б) а что, предприятия Порошенки в оккупированном Крыму не будут получать прибыли от ремонта кораблей военного флота ? Ведь "укрепление " банковского сектора Украины имени Гонтаревой-Порошенка обошелся КАЖДОМУ украинцу от только что родившегося до пенсионера в 80 тысяч грн. Гонтарева и Порошенко УВОРОВАЛИ У КАЖДОГО УКРАИНЦА ЭТУ СУММУ !!! Сейчас их ставленник Гройсман продолжает "покращувать" уже и СВОЙ КАРМАН !!!