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Официальный курс валют на 26 марта: курс евро растет

Валюта
09:32 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: Нацбанк Украины на понедельник, 26 марта 2018 года, установил официальный курс гривни на уровне 26, 26 за доллар.

На понедельник, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Евро продолжает расти, а вот доллар США сохраняет стабильность. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 марта установлены на таком уровне:

26,265478 грн за доллар;

32,427359 грн за евро;

0,459930 грн за российский рубль;

37,151125 грн за фунт стерлингов.

 За выходные валюта Евросоюза выросла до 32 гривен 42 копеек, что на 9 копеек больше, чем с предыдущим банковским днем, 23 марта. По сравнению с 25 марта, курс рубля - снизился.

Напомним, в 2017 году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.

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Все по теме:

Новости Бизнеса, 26 марта, Курс валют от НБУ, Официальный курс валют от НБУ, Официальный курс гривни, Официальный курс доллара, Официальный курс евро.
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