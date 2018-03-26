Официальный курс валют на 26 марта: курс евро растет

На понедельник, 26 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Евро продолжает расти, а вот доллар США сохраняет стабильность. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,26 грн/долл. Об этом сообщается на сайте финрегулятора.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 26 марта установлены на таком уровне:

26,265478 грн за доллар;

32,427359 грн за евро;

0,459930 грн за российский рубль;

37,151125 грн за фунт стерлингов.

За выходные валюта Евросоюза выросла до 32 гривен 42 копеек, что на 9 копеек больше, чем с предыдущим банковским днем, 23 марта. По сравнению с 25 марта, курс рубля - снизился.

Напомним, в 2017 году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен.