Официальный курс валют НБУ на 2 апреля: доллар и евро падают в цене

Национальный банк Украины на понедельник, 2 апреля, укрепил официальный курс гривни на 24 копейки - до 26,3070 грн за доллар против 26,5435 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4129 грн против 32,7042 грн в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,5939 грн, 30 марта - 4,5953 грн.

Как сообщалось ранее, доходы государственного бюджета Украины в марте 2018 года составили 76,224 млрд грн, что на 5,086 млрд грн, или 6,3% меньше плановых показателей.