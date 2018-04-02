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Официальный курс валют НБУ на 2 апреля: доллар и евро падают в цене
08:59 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер
Новости Бизнеса: Нацбанк Украины на 2 апреля укрепил установил курс гривни на уровне 26,3070 за доллар, что на 24 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.
Национальный банк Украины на понедельник, 2 апреля, укрепил официальный курс гривни на 24 копейки - до 26,3070 грн за доллар против 26,5435 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте Национального банка Украины.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,4129 грн против 32,7042 грн в пятницу. За 10 российских рублей дают 4,5939 грн, 30 марта - 4,5953 грн.
Как сообщалось ранее, доходы государственного бюджета Украины в марте 2018 года составили 76,224 млрд грн, что на 5,086 млрд грн, или 6,3% меньше плановых показателей.
Telegraf.com.ua