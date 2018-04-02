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Нацбанк планируют повысить лимит для финмониторинга

Госорганы разрабатывают новую редакцию закона
15:21 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: NBU/Flickr

Новости Бизнеса: НБУ намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций до 300 тыс. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен увеличить лимит обязательного финансового мониторинга операций со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн, сообщил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

"В настоящее время государственные органы разрабатывают новую редакцию закона, цель которой - имплементация четвертой европейской директивы, и там планируется повысить лимит (обязательного финансового мониторинга операций - ред.) со 150 тыс. грн до 300 тыс. грн. Мы надеемся, что закон будет принят в ближайшее время", - сказал он в ходе информационного дня на тему "Актуальные вопросы финансового мониторинга" в НБУ в понедельник.

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Напомним, ранее сообщалось, что остаток на счету Госказначейства на 16% меньше, чем месяц назад, хотя объем средств постоянно меняется от уменьшения к увеличению.

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Новости Бизнеса, Нацбанк, Финмониторинг, Экономика Украины.
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