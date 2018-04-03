Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Холодницкий отказался участвовать в следствии Холодницкий отказался участвовать в следствии
Новости: Рада одобрила пенсии курсантам МВД, потерявшим кормильца Рада одобрила пенсии курсантам МВД, потерявшим кормильца
Новости: Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник Сборная Украины проведет свой следующий матч 30 мая: назван соперник
Новости: Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине
X

Госбюджет недосчитался 3% доходов

Доходы госбюджета за три месяца оказались меньше запланированных
11:38 Сегодня Телеграф
Фото: Нацбанк/Flickr

Новости Бизнеса: Госбюджет Украины в январе-марте недополучил 3% плановых доходов.

Государственный бюджет Украины в январе-марте 2018 года получил 193,568 млрд грн доходов, что на 6,185 млрд грн, или на 3,1% ниже планового показателя на этот период.

Как свидетельствуют данные на сайте Государственной казначейской службы Украины, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы госбюджета выросли на 18,811 млрд грн, или на 10,8%.

Также сообщается, что местные бюджеты в январе-марте получили 53,031 млрд грн доходов, что составляет 100% плана и на 21,6% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Украинцы задолжали за коммуналку десятки миллиардов

В Госказначействе отметили, что информация о выполнении госбюджета по доходам размещается на веб-портале ежедневно за предыдущий банковский день.

Справка. Госбюджет Украины на 2018 год предусматривает доходы в сумме 917,9 млрд грн, расходы - 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита на уровне 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, ВВП, Госбюджет, Доходы Госбюджета.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Стало известно, сколько украинцы задолжали за коммунальные услуги Данные Госстата: доходы украинцев выросли, а сбережения - сократились МВФ требует от Украины пересмотреть цены на газ

Последние новости

Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (26.03 - 01.04) Уморительные кадры из жизни людей, считающих себя просто гениями креатива СМИ: дочь Скрипаля получала доступ к "секретному банковскому счету"
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
03 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
04 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
05 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
Новости сегодня
12:39 Удивительные ретро-снимки о жизни в прошлой эпохе (Фото)
12:38 Прогноз погоды на 4 апреля в Украине: продолжится потепление
12:38 Смешной котик с поджатой лапкой стал звездой фотошоп баттла
12:29 Язык обучения нацменьшинств Латвии: Госдума РФ требует санкций
12:22 Диетологи выяснили, что борщ помогает похудеть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Во Франции началась общенациональная забастовка Во Франции началась общенациональная забастовка
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: Паводок в Украине: большая вода отошла, ситуация нормализовалась Паводок в Украине: ситуация в затопленных районах
Новости: Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Научные парадоксы, которые не укладываются в голове
Добавить комментарий
0