ВБ назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов

Украине для погашения дефицита бюджета и выполнения долговых обязательств необходимо в ближайшие два года привлечь $18 млрд.

Об этом заявил во вторник на пресс-конференции ведущий экономист Всемирного банка, руководитель программ ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

"Потребности в финансировании дефицита бюджета и погашении долга (в том числе внутреннего) в перерассчете на доллары оцениваются в $18 миллиардов в 2018 и 2019 годах (7,3% ВВП в год), из которых около $8 млрд могут быть профинансированы из внешних источников, а остальные - на внутреннем рынке", - сказал Кхан.

Он подчеркнул, что для того чтобы получить необходимое внешнее финансирование от еврооблигаций и международных организаций, очень важно завершить ключевые реформы, ожидающие рассмотрения, для четвертого обзора программы МВФ к лету 2018 года.

Кхан также отметил, что достижение целевых показателей дефицита бюджета на 2018 и 2019 годы может быть усложнено из-за оптимистичных прогнозов поступлений, тогда как расходы могут оказаться выше. Выполнение плана доходов бюджета, по его словам, потребует дополнительных усилий по детенизации экономики, в то время как недавние реформы в сфере образования, здравоохранения, государственного управления и пенсионного обеспечения приводят к давлению на расходную часть в разрезе оплаты труда и социальных программ.

В этом контексте достижение целевых показателей дефицита бюджета, по данным Всемирного банка, требует улучшения адресности субсидии на жилищно-коммунальные услуги, определения доступных вариантов пересмотра пенсий в государственном секторе и сопровождения повышения заработной платы соответствующими мероприятиями по оптимизации сетей школ и больниц и кадрового состава государственных служащих.

Как сообщалось, Всемирный банк прогнозирует, что в 2018 году инфляция в Украине может достичь 10%, поскольку остаются достаточно значительными инфляционные риски.