НБУ: Наличности в Украине стало меньше

Объем денежной базы в Украине за март сократился на 2,9% – до 393,232 млрд грн. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы сократился на 1,5%. По информации регулятора, денежная масса (агрегат М3) сократилась на 0,1% в марте и на 3,3% с начала года - до 1,169 трлн грн. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% – до 399,057 млрд грн, денежной массы - на 9,5% до 1,208 трлн грн.

Денежная база — совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями. Денежная масса — совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических и юридических лиц и государства.