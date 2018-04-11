Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости Порошенко подписал Указ о праздновании Дня Независимости
Новости: Путин назвал обстановку в мире "хаотичной" Путин назвал обстановку в мире "хаотичной"
Новости: Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою
Новости: Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид Мимо Земли на огромной скорости пронесется гигантский астероид
X

НБУ: Наличности в Украине стало меньше

Гривни
20:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Бизнеса: С начала 2018 года в Украине снижается объем денежной базы и денежной массы.

Объем денежной базы в Украине за март сократился на 2,9% – до 393,232 млрд грн. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем денежной базы сократился на 1,5%. По информации регулятора, денежная масса (агрегат М3) сократилась на 0,1% в марте и на 3,3% с начала года - до 1,169 трлн грн. Объем денежной базы в Украине за 2017 год вырос на 4,6% – до 399,057 млрд грн, денежной массы - на 9,5% до 1,208 трлн грн.

Денежная база — совокупность обязательств центрального банка, которые могут быть использованы для создания денежной массы, включая наличные деньги в обращении и обязательства перед кредитными организациями. Денежная масса — совокупность наличных денег в обращении и безналичных средств на счетах физических и юридических лиц и государства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Бизнеса, Денежная база, Денежная масса, Деньги, НБУ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Финансовые новости

Гройсман рассказал, как будут финансироваться школы Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели Порошенко прокомментировал поставку катеров Island

Последние новости

В игре против "Ювентуса" за "Реал" может выйти 18-летний вундеркинд Крутые идеи для маленьких квартир (Фото) "Приехали в Мадрид за победой": Кьеллини о матче с "Реалом"
Сегодня читают
01 Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
02 Гройсман собирает Кабмин
03 Украинский футболист забил эффектный гол ударом скорпиона (Видео)
04 Археологи нашли неизвестную науке субстанцию в гробнице Тутанхамона
05 Военная техника: на что способны 30-тонные американские гусеничные амфибии (Видео)
Новости сегодня
21:20 Ученые представили электронный пластырь для измерения уровня глюкозы
21:12 "Реал" - "Ювентус": стартовые составы
21:09 Валерий Леонтьев рассказал о жене
20:55 Беринчик заявил о прекращении сотрудничества с Ватаманюком
20:51 Сергей Жадан и Кристина Соловий начитали истории для проекта UA:Сказки
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Украина сократила импорт газа на 57% Украина сократила импорт газа на 57%
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале Евровидение 2018: букмекеры назвали, какое место займет MELOVIN в полуфинале
Добавить комментарий
0