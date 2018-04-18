Официальный курс валют от НБУ: евро упал в цене

На среду, 18 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, один американский доллар 18 апреля будет стоить столько же, сколько день до этого – 26,08 гривен.

В отличие от доллара, евро несколько потерял в цене по отношению к украинской гривне. Главная валюта Евросоюза опустилась на 4 копейки – до 32,23 гривен за единицу.