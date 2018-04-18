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Официальный курс валют от НБУ: евро упал в цене
09:18 Сегодня Телеграф
Фото: Фейсбук
Новости Бизнеса: По данным Национального банка Украины по сравнению с предыдущим рабочим днем курс доллара не изменился и составляет 26,08 грн.
На среду, 18 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Об этом сообщается на сайте НБУ.
Как говорится в официальном сообщении на сайте Национального банка Украины, один американский доллар 18 апреля будет стоить столько же, сколько день до этого – 26,08 гривен.
Минфин Украины пока не может повысить "минималку"
В отличие от доллара, евро несколько потерял в цене по отношению к украинской гривне. Главная валюта Евросоюза опустилась на 4 копейки – до 32,23 гривен за единицу.
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