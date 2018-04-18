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В НБУ назвали условия для ускорения роста украинской экономики

НБУ
16:58 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса: Глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что для того, чтобы ускорить экономический рост в Украине, необходимо завершить приватизацию и создать рынок земли.

Для ускорения экономического роста в Украине до 4% или более в ближайшие два года нужно завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровлению финансового сектора, приватизации и противодействию коррупции. Такое мнение высказал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

"Для ускорения экономического роста до 4% или более в ближайшие два года нужно сохранить макроэкономическую стабильность и завершить реформы по созданию рынка земли, оздоровлению финансового сектора, противодействию коррупции и приватизации", - написал Данилишин.

По его словам, эти реформы также будут стимулировать рост инвестиций и производительности.

"Иначе экономический рост может замедлиться", - предупредил Данилишин.

Он также отметил, что основным драйвером роста экономики в Украине будет оставаться частное потребление. "Во-первых, сохранятся высокие темпы роста реальных заработных плат под влиянием активных миграционных процессов. Во-вторых, смягчается фискальная политика, в том числе из-за дальнейшего повышения социальных стандартов. Также, как и в прошлом году, сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий", - прогнозирует Данилишин.

Назначен новый член Совета НБУ решением президента

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил основные направления бюджетной политики на 2019-2021 годы, в основе которой ускорение роста экономики Украины в 2019 году до 3,6%, снижение инфляции до 6,5%, среднегодовой курс гривни на уровне 30,5 гривни/доллар, дефицит бюджета до 2,2% ВВП и предельный размер госдолга до 56% ВВП.

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Новости Бизнеса, НБУ, Приватизация, Создание рынка земли, Экономический рост в Украине.
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